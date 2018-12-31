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18:50 (мск), источник: Советский спорт

Кроос стал главной целью «Интера»

Об этом сообщает AS.

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Источник: РИА "Новости"

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть команду и стать игроком миланского «Интера».

Согласно источнику, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением немецкого футболиста летом 2019 года. Отмечается, что заполучить полузащитника будет непросто, поскольку сумма отступных в его соглашении составляет 300 млн евро.

В текущем сезоне 28-летний Кроос провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. Его контракт с «Реалом» действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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