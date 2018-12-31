Кроос стал главной целью «Интера»

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть команду и стать игроком миланского «Интера».

Согласно источнику, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением немецкого футболиста летом 2019 года. Отмечается, что заполучить полузащитника будет непросто, поскольку сумма отступных в его соглашении составляет 300 млн евро.