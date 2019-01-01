«Кайрат» заинтересовался 22-летним бразильцем с опытом игры в Лиге Европы

Полузащитник украинской «Зари» Силас Араужо да Силва попал в сферу интересов алматинского «Кайрата», сообщает football.ua.

По информации источника, 22-летний хавбек может покинуть украинский клуб зимой и выбирает между «Кайратом» и венгерским «МОЛ Види».

Бразилец заинтересован в переходе в другой клуб. Однако президент «Зари» Евгений Геллер не намерен расставаться с полузащитником, так как обещал главному тренеру никого не продавать.