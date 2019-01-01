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16:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» заинтересовался 22-летним бразильцем с опытом игры в Лиге Европы

Хавбек хочет покинуть нынешний клуб.

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Полузащитник украинской «Зари» Силас Араужо да Силва попал в сферу интересов алматинского «Кайрата», сообщает football.ua.

По информации источника, 22-летний хавбек может покинуть украинский клуб зимой и выбирает между «Кайратом» и венгерским «МОЛ Види».

Бразилец заинтересован в переходе в другой клуб. Однако президент «Зари» Евгений Геллер не намерен расставаться с полузащитником, так как обещал главному тренеру никого не продавать.

В этом сезоне украинской премьер-лиги полузащитник сыграл за «Зарю» в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Также на счету Силаса четыре матча в квалификации Лиги Европы.

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