Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
20:30
Кардифф Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
2.01
Борнмут
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
2.01
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
2.01
Хаддерсфилд
Бернли
Все события
Фоторепортажи
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
20Лучшие спортивные фото 2018 года
16:09 (мск), источник: ТАСС

Обамеянг, Мане и Салах претендуют на звание футболиста года в Африке

ТАСС, 1 января. Габонcкий нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, а также форварды «Ливерпуля» египтянин Мохаммед Салах и сенегалец Садио Мане вошли в тройку претендентов на звание футболиста года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

Наверх
Источник: Reuters

Обамеянг попал в тройку претендентов в пятый раз подряд, тем самым повторив рекорд ивуарийца Яя Туре. Для Мане это третья подряд номинация на премию.

Вручение награды пройдет 8 января в сенегальском Дакаре. Рекордсменами по количеству побед в номинации (4) являются камерунец Самуэль Это’О и ивуариец Яя Туре. В прошлом году лучшим игроком Африки был признан Салах, вторым стал Мане, третьим — Обамеянг.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду
Россия пойдет к США через Словакию? Пары 1/4 финала МЧМ
Устюгов выиграл бронзу в спринте на «Тур де Ски» в Швейцарии
Американцы призвали WADA отстранить РУСАДА
«Мы не любим русских. За что любить нас?» Канада — о поражении
Данни, Веллитон и другие бывшие топ-игроки РПЛ. Как у них дела?
«Друг Неймара». Позорная симуляция капитана канадцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь