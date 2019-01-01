Обамеянг, Мане и Салах претендуют на звание футболиста года в Африке
ТАСС, 1 января. Габонcкий нападающий лондонского «Арсенала»
ТАСС, 1 января. Габонcкий нападающий лондонского «Арсенала»
Обамеянг попал в тройку претендентов в пятый раз подряд, тем самым повторив рекорд ивуарийца Яя Туре. Для Мане это третья подряд номинация на премию.
Вручение награды пройдет 8 января в сенегальском Дакаре. Рекордсменами по количеству побед в номинации (4) являются камерунец Самуэль Это’О и ивуариец Яя Туре. В прошлом году лучшим игроком Африки был признан Салах, вторым стал Мане, третьим — Обамеянг.