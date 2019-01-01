Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал4
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
2.01
Борнмут
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
2.01
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
2.01
Хаддерсфилд
Бернли
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
20:08 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Лестера» обыграли «Эвертон» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся во вторник в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 58-й минуте забил Джейми Варди.

«Лестер» набрал 31 очко и вышел на седьмое место в чемпионате. «Эвертон» с 27 баллами замыкает первую десятку.

Эвертон 0:1
Первый тайм: 0:0
Лестер
1.01.2019, 15:30 основной раунд: 21-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Силва Марку Клод Пюэль
Голы
9 Джейми Варди (Рикарду Перейра) 58′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Майкл Кин 4
Курт Зума 5
80′ Люка Динь 12
Джонджо Кенни 43
Гильфи Сигурдссон 10
Идрисса Гей 17
Доминик Калверт-Льюин 29
Ришарлисон 30
52′ 62′ Андре Гомеш 8
Анисиу Калдейра Бернард 20
70′ Тео Уолкотт 11
81′ Тосун Дженк 14
1 Каспер Шмайхель
2 Дэнни Симпсон
3 Бен Чилвелл
6 Джонатан Эванс 75′
14 Рикарду Перейра
15 Гарри Магуайр
24 Нампали Менди
25 Уилфред Ндиди
38 Хамза Чудхури
9 Джейми Варди 90′
7 Демарэй Грэй
31 Рашид Геззаль 45′
11 Марк Олбрайтон
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
6 Угловые 5
5 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Россия обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду
Россия пойдет к США через Словакию? Пары 1/4 финала МЧМ
Устюгов выиграл бронзу в спринте на «Тур де Ски» в Швейцарии
Американцы призвали WADA отстранить РУСАДА
«Мы не любим русских. За что любить нас?» Канада — о поражении
Данни, Веллитон и другие бывшие топ-игроки РПЛ. Как у них дела?
«Друг Неймара». Позорная симуляция капитана канадцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь