Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Лестера» обыграли «Эвертон» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Лестера» обыграли «Эвертон» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 58-й минуте забил Джейми Варди.
«Лестер» набрал 31 очко и вышел на седьмое место в чемпионате. «Эвертон» с 27 баллами замыкает первую десятку.
|Силва Марку
|Клод Пюэль
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)