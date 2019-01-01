«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче АПЛ

Встреча, состоявшаяся во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров», в составе которых голы забили Гранит Джака (25-я минута), Александр Ляказетт (55), Аарон Рэмзи (79) и Пьер-Эмерик Обамеянг (83). У гостей отличился Абубакар Камара (69).