«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче АПЛ
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» одержал крупную победу над «Фулхэмом» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» одержал крупную победу над «Фулхэмом» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров», в составе которых голы забили Гранит Джака (25-я минута), Александр Ляказетт (55), Аарон Рэмзи (79) и
«Арсенал» (41 очко) занимает пятое место в турнирной таблице
|Эмери Унаи
|Клаудио Раньери
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)