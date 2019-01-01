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22:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче АПЛ

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» одержал крупную победу над «Фулхэмом» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров», в составе которых голы забили Гранит Джака (25-я минута), Александр Ляказетт (55), Аарон Рэмзи (79) и Пьер-Эмерик Обамеянг (83). У гостей отличился Абубакар Камара (69).

«Арсенал» (41 очко) занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, «Фулхэм» (14) находится на 19-й строчке.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
1.01.2019, 18:00 основной раунд: 21-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Клаудио Раньери
Голы
25′ Гранит Джака (А. Ивоби) 34
55′ Александр Ляказетт (С. Колашинац) 9
79′ Аарон Рэмси 8
83′ Пьер-Эмерик Обамеянг (С. Папастатопулос) 14
47 Абубакар Камара (Р. Сессеньон) 69′
Составы
Бернд Лено 19
Сократис Папастатопулос 5
Лоран Косьельни 6
Сеад Колашинац 31
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 15
Маттео Гендузи 29
Гранит Джака 34
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
45′ Шкодран Мустафи 20
Лукас Торрейра 11
75′ Александр Ляказетт 9
Аарон Рэмси 8
83′ Алекс Ивоби 17
Букайо Сака 87
25 Серхио Рико
4 Деннис Одуа
13 Тим Рим
20 Максим Ле Маршан
23 Джо Брайан
3 Райан Сессеньон
10 Том Кэрни
9 Александр Митрович
22 Сайрус Кристи 56′
21 Тимоти Фосу-Менса 77′
44 Ибраима Сиссе 61′
24 Жан-Микаэль Сери
14 Андре Шюррле 61′
47 Абубакар Камара
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 4
9 Угловые 3
7 Фолы 12
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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