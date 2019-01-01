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1 января, источник: Р-Спорт

Месси признан лучшим футболистом года по версии Marca

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии испанского издания Marca, форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвертое место.

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Источник: Reuters

Как отмечается на официальном сайте издания, вторым в рейтинге стал обладатель «Золотого мяча"-2018 полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, замкнул тройку лучших форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

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Роналду, перешедший из «Реала» в «Ювентус» летом прошлого года, расположился на четвертой строчке. Также в топ-10 вошли: Килиан Мбаппе (нападающий, «Пари Сен-Жермен»), Мохамед Салах (нападающий, «Ливерпуль»), Эден Азар (полузащитник, «Челси»), Рафаэль Варан (защитник, «Реал»), Харри Кейн (нападающий, «Тоттенхэм»), Кевин де Брёйне (полузащитник, «Манчестер Сити»).

В итоговый список из 100 игроков попали россияне Александр Головин (полузащитник, «Монако», 78-е место), Денис Черышев (полузащитник, «Валенсия», 89-е) и Артем Дзюба (форвард, «Зенит», 97-е).

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