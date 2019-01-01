Месси признан лучшим футболистом года по версии Marca

Как отмечается на официальном сайте издания, вторым в рейтинге стал обладатель «Золотого мяча"-2018 полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, замкнул тройку лучших форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.
Роналду, перешедший из «Реала» в «Ювентус» летом прошлого года, расположился на четвертой строчке. Также в топ-10 вошли: Килиан Мбаппе (нападающий, «Пари Сен-Жермен»), Мохамед Салах (нападающий, «Ливерпуль»), Эден Азар (полузащитник, «Челси»), Рафаэль Варан (защитник, «Реал»), Харри Кейн (нападающий, «Тоттенхэм»), Кевин де Брёйне (полузащитник, «Манчестер Сити»).
В итоговый список из 100 игроков попали россияне Александр Головин (полузащитник, «Монако», 78-е место), Денис Черышев (полузащитник, «Валенсия», 89-е) и Артем Дзюба (форвард, «Зенит», 97-е).