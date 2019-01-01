«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф» в матче АПЛ

Встреча, состоявшаяся в Кардиффе во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Харри Кейн (3-я минута), Кристиан Эриксен (12) и Сон Хын Мин (26).

«Тоттенхэм» набрал 48 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, обойдя «Манчестер Сити» (47), который провел на один матч меньше. Валлийская команда (18) располагается на 16-й строчке.