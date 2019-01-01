Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.01
Кардифф Сити0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
1.01
Арсенал4
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
1.01
Эвертон0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Бернли
Все события
Фоторепортажи
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
1 января, источник: Р-Спорт

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф» в матче АПЛ

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» нанес крупное поражение «Кардифф Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Кардиффе во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Харри Кейн (3-я минута), Кристиан Эриксен (12) и Сон Хын Мин (26).

«Тоттенхэм» набрал 48 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, обойдя «Манчестер Сити» (47), который провел на один матч меньше. Валлийская команда (18) располагается на 16-й строчке.

Кардифф Сити 0:3
Первый тайм: 0:3
Тоттенхэм Хотспур
1.01.2019, 20:30 основной раунд: 21-й тур Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Нил Уорнок Маурисио Покеттино
Голы
10 Харри Кейн 3′
23 Кристиан Эриксен (Сон Хын Мин) 12′
7 Сон Хын Мин (Х. Кейн) 26′
Составы
Нил Этеридж 1
Шон Моррисон 4
Брюно Экуэле Манга 5
Грег Каннингем 18
53′ Сол Бамба 22
Гарри Артер 7
Каллум Патерсон 13
Арон Гюннарссон 17
72′ Бобби Рид 14
Натаниэл Мендес-Лейнг 19
59′ Виктор Камараса 21
Джо Раллс 8
45′ Джош Мерфи 11
Джуниор Хойлетт 33
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
3 Дэнни Роуз
4 Тоби Алдервейрелд
6 Давинсон Санчес
8 Харри Уинкс
17 Мусса Сиссоко
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн
20 Деле Алли 86′
18 Фернандо Льоренте
7 Сон Хын Мин 76′
52 Оливер Скипп
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
5 Угловые 3
6 Фолы 6
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кардифф Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Россия обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду
Россия пойдет к США через Словакию? Пары 1/4 финала МЧМ
Устюгов выиграл бронзу в спринте на «Тур де Ски» в Швейцарии
Американцы призвали WADA отстранить РУСАДА
«Мы не любим русских. За что любить нас?» Канада — о поражении
Данни, Веллитон и другие бывшие топ-игроки РПЛ. Как у них дела?
«Друг Неймара». Позорная симуляция капитана канадцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь