«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф» в матче АПЛ
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» нанес крупное поражение «Кардифф Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» нанес крупное поражение «Кардифф Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Кардиффе во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Харри Кейн (3-я минута), Кристиан Эриксен (12) и Сон Хын Мин (26).
«Тоттенхэм» набрал 48 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице
|Кардифф Сити
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0:3
Первый тайм: 0:3
|Тоттенхэм Хотспур
|Нил Уорнок
|Маурисио Покеттино
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|6
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)