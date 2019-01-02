Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде заявил, что не знает, продолжит ли занимать этот пост в следующем сезоне.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде заявил, что не знает, продолжит ли занимать этот пост в следующем сезоне.
Вальверде возглавил «сине-гранатовых» в мае 2017 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2018/19.
Как сообщает Marca, отвечая на вопрос о том, каковы его планы на следующий сезон, Вальверде заявил: «Кто знает?».
«Я никогда не думаю о долгосрочных планах, я хочу, чтобы все были довольны моей работой. Если клуб не выиграет чемпионат, все будут спрашивать с тренера. Я стремлюсь к тому, чтобы мы достигли поставленных целей. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.
После 17 проведенных матчей каталонская команда лидирует в турнирной таблице Примеры, на три очка опережая мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне «Барселона» под руководством Вальверде стала чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.