Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона

«Я никогда не думаю о долгосрочных планах, я хочу, чтобы все были довольны моей работой. Если клуб не выиграет чемпионат, все будут спрашивать с тренера. Я стремлюсь к тому, чтобы мы достигли поставленных целей. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.