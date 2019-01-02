«Боруссия» объявила о переходе Пулишича в «Челси» за € 64 млн
Дортмундская «Боруссия» договорилась с «Челси» о переходе Кристиана Пулишича.
Дортмундская «Боруссия» договорилась с «Челси» о переходе Кристиана Пулишича.
Хавбек продолжит выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды, а в Лондон переедет летом нынешнего года.
Как сообщает официальный сайт «Боруссии», за переход «Челси» заплатит € 64 млн.
«Кристиан всегда мечтал сыграть в
В нынешнем сезоне американский хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.