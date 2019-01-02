«Боруссия» объявила о переходе Пулишича в «Челси» за € 64 млн

Хавбек продолжит выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды, а в Лондон переедет летом нынешнего года.

«Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американским прошлым, и в результате мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять чрезвычайно выгодное предложение “Челси”, учитывая скорое истечение срока действия соглашения», — сказал спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.