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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» объявила о переходе Пулишича в «Челси» за € 64 млн

Дортмундская «Боруссия» договорилась с «Челси» о переходе Кристиана Пулишича.

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Источник: AP 2018

Хавбек продолжит выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды, а в Лондон переедет летом нынешнего года.

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Как сообщает официальный сайт «Боруссии», за переход «Челси» заплатит € 64 млн.

«Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американским прошлым, и в результате мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять чрезвычайно выгодное предложение “Челси”, учитывая скорое истечение срока действия соглашения», — сказал спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.

В нынешнем сезоне американский хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.

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