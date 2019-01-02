Легионер неудачника КПЛ-2018 нашел новый клуб после отъезда из Казахстана

После 13 туров «Этникос» занимает второе место в таблице второй по силе лиге Кипра.

Последним клубом Худобяка был «Акжайык», который в прошедшем сезоне занял последнее, 12-е, место и вылетел из казахстанской премьер-лиги. В 29 матчах украинец отметился одним голом.