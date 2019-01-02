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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер неудачника КПЛ-2018 нашел новый клуб после отъезда из Казахстана

Бывший полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк стал игроком кипрского «Этникоса» из Ахны. Об этом сообщает Goal.com.cy.

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После 13 туров «Этникос» занимает второе место в таблице второй по силе лиге Кипра.

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Отставание от лидера составляет два очка.

Последним клубом Худобяка был «Акжайык», который в прошедшем сезоне занял последнее, 12-е, место и вылетел из казахстанской премьер-лиги. В 29 матчах украинец отметился одним голом.

До Казахстана 33-летний Худобяк на родине выступал за «Карпаты», «Спартак» из Ивано-Франковска и «Черногру», а в России — за «Ростов». С 2010 по 2011 год хавбек провел шесть матчей за сборную Украины.

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