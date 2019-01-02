Легионер неудачника КПЛ-2018 нашел новый клуб после отъезда из Казахстана
Бывший полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк стал игроком кипрского «Этникоса» из Ахны. Об этом сообщает Goal.com.cy.
Бывший полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк стал игроком кипрского «Этникоса» из Ахны. Об этом сообщает Goal.com.cy.
После 13 туров «Этникос» занимает второе место в таблице второй по силе лиге Кипра.
Отставание от лидера составляет два очка.
Последним клубом Худобяка был «Акжайык», который в прошедшем сезоне занял последнее, 12-е, место и вылетел из казахстанской
До Казахстана 33-летний Худобяк на родине выступал за «Карпаты», «Спартак» из