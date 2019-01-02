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15:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду оценил 2018 год

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги своим выступлениям в минувшем году. Его слова в среду, 2 января, приводит Football Italia.

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Источник: Reuters

«2018 год стал лучшим в моей карьере. В серии А на меня обращено не меньше взглядов, чем в чемпионате Испании, но здесь мне дают гораздо меньше пространства, так как у всех команд сильна линия обороны», — заявил Роналду.

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31 декабря португалец рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам. По его словам, результаты команды для него гораздо важнее, чем личные достижения.

В июле 2018 года Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала». Туринцы заплатили за форварда 100 миллионов евро. В прошлом году в составе «Реала» португалец выиграл Лигу чемпионов третий раз подряд.

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд
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21 октября 2018© Ньюстюб
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