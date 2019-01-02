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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Работавший в КПЛ-2018 тренер возглавил украинский клуб

Украинец Владимир Мазяр назначен главным тренером «Горняка-Спорт». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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На этом посту Мазяр сменил Сергея Пучкова. На зимний перерыв «Горняк-Спорт» ушел на 12-м месте из 15 команд второй по силе лиги Украины.

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Последней командой 41-летнего Мазяра был «Акжайык», который он возглавил в декабре 2017 года и покинул в мае 2018-го. Уральский клуб стал для него первым опытом работы за пределами Украины.

До этого Мазяр тренировал «Сталь», «Верес» и «Рух».

Отметим, что «Акжайык» в итоге занял последнее, 12-е, место и вылетел из казахстанской премьер-лиги.

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