Работавший в КПЛ-2018 тренер возглавил украинский клуб
Украинец Владимир Мазяр назначен главным тренером «Горняка-Спорт». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Украинец Владимир Мазяр назначен главным тренером «Горняка-Спорт». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
На этом посту Мазяр сменил Сергея Пучкова. На зимний перерыв «Горняк-Спорт» ушел на 12-м месте из 15 команд второй по силе лиги Украины.
Последней командой 41-летнего Мазяра был «Акжайык», который он возглавил в декабре 2017 года и покинул в мае 2018-го. Уральский клуб стал для него первым опытом работы за пределами Украины.
До этого Мазяр тренировал «Сталь», «Верес» и «Рух».
Отметим, что «Акжайык» в итоге занял последнее, 12-е, место и вылетел из казахстанской