Работавший в КПЛ-2018 тренер возглавил украинский клуб

На этом посту Мазяр сменил Сергея Пучкова. На зимний перерыв «Горняк-Спорт» ушел на 12-м месте из 15 команд второй по силе лиги Украины.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Последней командой 41-летнего Мазяра был «Акжайык», который он возглавил в декабре 2017 года и покинул в мае 2018-го. Уральский клуб стал для него первым опытом работы за пределами Украины.

До этого Мазяр тренировал «Сталь», «Верес» и «Рух».