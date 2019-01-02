Корейский клуб официально объявил о переходе футболиста «Кайсара»
Полузащитник сборной Мартиники Матиас Курьор стал игроком южнокорейского «Соннама». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Полузащитник сборной Мартиники Матиас Курьор стал игроком южнокорейского «Соннама». Об этом объявил официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне «Соннам» завоевал путевку в высшую лигу. Чемпионат Южной Кореи, как и казахстанская
В своем новом клубе Курьор стал первым новичком.
«Я слышал о
Последние два сезона Курьор выступал за «Кайсар». В КПЛ он провел 59 матчей, в которых забил 13 голов и отметился тремя ассистами.
30-летний Курьор начал заниматься футболом во Франции, куда переехал в детстве. До Казахстана он играл за болгарские «Локомотив» (Горна-Оряховица) и «Черно море», грузинское «Динамо» (Тбилиси), испанские «Уракан Валенсия», «Атлетико Балеарес» и «Ориуэала», мартиникийский «Голден Лион» французские «Геньон», «Нант Б» и «Бове».