Корейский клуб официально объявил о переходе футболиста «Кайсара»

В прошедшем сезоне «Соннам» завоевал путевку в высшую лигу. Чемпионат Южной Кореи, как и казахстанская премьер-лига, проходит по схеме «весна — осень».

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В своем новом клубе Курьор стал первым новичком.

«Я слышал о К-Лиге, но сыграю в ней впервые. У меня большие ожидания от корейского футбола. Думаю, у меня не будет проблем с адаптацией. Я хочу помочь команде набрать как можно больше очков», — сказал Курьор.

Последние два сезона Курьор выступал за «Кайсар». В КПЛ он провел 59 матчей, в которых забил 13 голов и отметился тремя ассистами.

30-летний Курьор начал заниматься футболом во Франции, куда переехал в детстве. До Казахстана он играл за болгарские «Локомотив» (Горна-Оряховица) и «Черно море», грузинское «Динамо» (Тбилиси), испанские «Уракан Валенсия», «Атлетико Балеарес» и «Ориуэала», мартиникийский «Голден Лион» французские «Геньон», «Нант Б» и «Бове».