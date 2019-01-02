«А тут еще и родной Казахстан». Тренер клуба-участника плей-офф ЛЕ объяснил уход форварда в «Тобол»

В конце декабря о подписании Гордейчука официально объявил «Тобол». 29-летний форвард сборной Беларуси родился в Сарани, что недалеко от Караганды. Карьеру он начинал в команде «Шахтер-Юность» из первой лиги Казахстана в 2007 году, а в 2008-м переехал в Беларусь.

Там Гордейчук сначала выступал за «Волну», затем играл в «Нафтане» и «Белшине», а в 2011 году перешел в БАТЭ, с которым шесть раз выигрывал чемпионат страны.

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В Беларуси Гордейчук дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, признавался лучшим игроком лиги и страны. С БАТЭ он играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Была возможность удержать Гордейчука?

— Сделать это было довольно сложно, — говорит Бага. — Он очень хотел сменить обстановку и попробовать себя в другом чемпионате. А тут еще и родной для него Казахстан. К его решению отнесся с пониманием, и расстались мы без конфликтов.

— Михаил мало играл из-за травм. Что с ним происходило?

— У Миши случился такой год, в котором одна неприятность цеплялась за другую. То мышечная травма, то еще что-то. Он старался быстрее вернуться, летал за границу на консультации и лечение, делал все по графику. Миша часами просиживал в «дутике» (тренажерный зал на базе Дудинка находится в дутом манеже -Tribuna.com) и делал все секунда в секунду, но должного эффекта не было.

Вот история, характеризующая его сезон. Последний сбор в Греции проходил в отличных условиях и при хорошей погоде. За два дня до игры у Миши вылезает страшный насморк и болит горло. Все живы-здоровы, бьют копытом, а у него такая вот ерунда. Два дня откапывался и лечился, чтобы восстановиться. И когда в конце игры Максу Скавышу стало совсем тяжело, Гордейчук вышел и внес свою лепту в победу. Просто такой год для него.

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— Год назад он был лучшим в стране, а в этом такое. Он сильно переживал?

— Мише было непросто, но он молодец. Несмотря на все это, ни разу не слышал от него ни ворчания, ни недовольства. Он не мешал работать. Конечно, большую помощь ему оказала семья. Помогла со всем этим справиться.

Отметим, что в прошедшем сезоне Гордейчук забил четыре гола в 11 матчах чемпионата Беларуси и провел четыре игры в группе ЛЕ, но результативными действиями не отметился. В итоге БАТЭ смог выйти в плей-офф и в феврале в 1/16 финала встретиться с английским «Арсеналом».