«А тут еще и родной Казахстан». Тренер клуба-участника плей-офф ЛЕ объяснил уход форварда в «Тобол»
Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага в интервью Tribuna.com рассказал об уходе форварда Михаила Гордейчука.
Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага в интервью Tribuna.com рассказал об уходе форварда Михаила Гордейчука.
В конце декабря о подписании Гордейчука официально объявил «Тобол». 29-летний форвард сборной Беларуси родился в Сарани, что недалеко от Караганды. Карьеру он начинал в команде «Шахтер-Юность» из первой лиги Казахстана в 2007 году, а в 2008-м переехал в Беларусь.
Там Гордейчук сначала выступал за «Волну», затем играл в «Нафтане» и «Белшине», а в 2011 году перешел в БАТЭ, с которым шесть раз выигрывал чемпионат страны.
В Беларуси Гордейчук дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, признавался лучшим игроком лиги и страны. С БАТЭ он играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
— Была возможность удержать Гордейчука?
— Сделать это было довольно сложно, — говорит Бага. — Он очень хотел сменить обстановку и попробовать себя в другом чемпионате. А тут еще и родной для него Казахстан. К его решению отнесся с пониманием, и расстались мы без конфликтов.
— Михаил мало играл
— У Миши случился такой год, в котором одна неприятность цеплялась за другую. То мышечная травма, то еще
Вот история, характеризующая его сезон. Последний сбор в Греции проходил в отличных условиях и при хорошей погоде. За два дня до игры у Миши вылезает страшный насморк и болит горло. Все
— Год назад он был лучшим в стране, а в этом такое. Он сильно переживал?
— Мише было непросто, но он молодец. Несмотря на все это, ни разу не слышал от него ни ворчания, ни недовольства. Он не мешал работать. Конечно, большую помощь ему оказала семья. Помогла со всем этим справиться.
Отметим, что в прошедшем сезоне Гордейчук забил четыре гола в 11 матчах чемпионата Беларуси и провел четыре игры в группе ЛЕ, но результативными действиями не отметился. В итоге БАТЭ смог выйти в
С молодежной сборной Беларуси Гордейчук участвовал на Евро-2011, где не играл