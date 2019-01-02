Братья Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» 3 января на сборе в Португалии

Источник: РИА "Новости"

Ранее голландские СМИ сообщили о том, что Березуцкие прибудут на сбор «Витесса» в Португалию, после чего останутся в клубе до конца текущего сезона. Главным тренером голландской команды является бывший наставник ЦСКА и российской сборной Леонид Слуцкий.

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Тренировочный сбор «Витесса» пройдет с 3 по 12 января. В ходе предсезонной подготовки команда проведет товарищеский матч с шотландским «Ливингстоном» 11 января.

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте прошлого года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.