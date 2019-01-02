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18:43 (мск), источник: ТАСС

Братья Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» 3 января на сборе в Португалии

ТАСС, 2 января. Бывшие футболисты сборной России и московского ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие 3 января присоединятся к тренерскому штабу голландского «Витесса» на сборах в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее голландские СМИ сообщили о том, что Березуцкие прибудут на сбор «Витесса» в Португалию, после чего останутся в клубе до конца текущего сезона. Главным тренером голландской команды является бывший наставник ЦСКА и российской сборной Леонид Слуцкий.

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Тренировочный сбор «Витесса» пройдет с 3 по 12 января. В ходе предсезонной подготовки команда проведет товарищеский матч с шотландским «Ливингстоном» 11 января.

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте прошлого года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.

Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры в июле. Они провели 16 сезонов в ЦСКА, шесть раз выиграв чемпионат России. В 2005 году они стали обладателями Кубка УЕФА в составе армейцев. Со сборной России футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

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