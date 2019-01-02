«Монако» купит конкурента Головину

Источник: Reuters

Клуб согласовал с игроком контракт на 2,5 года. Хавбек получил более 10 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Фабрегас склоняется к принятию предложения, его устраивает финансовая сторона сделки. «Монако» осталось договориться с «Челси» по другим деталям трансфера.

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Фабрегас выступает на той же позиции, на которой действует российский полузащитник монегасков Александр Головин. Последний перешел в состав монегасков летом и с тех пор провел в новом клубе 10 матчей, отметившись одной результативной передачей. Трансфер Головина был признан одним из худших в чемпионате Франции.