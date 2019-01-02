Сердеров покинул польскую «Краковию»

Футболист, являющийся воспитанником московского ЦСКА, перешел в «Краковию» летом прошлого года, заключив контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. Россиянин провел за клуб из Кракова шесть матчей в чемпионате Польши и два — в кубке страны, забитыми голами не отметился.