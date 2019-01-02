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21:29 (мск), источник: Р-Спорт

Сердеров покинул польскую «Краковию»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Экс-нападающий молодежной сборной России по футболу Сердер Сердеров покинул «Краковию», сообщается на официальном сайте польской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, контракт с 24-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Футболист, являющийся воспитанником московского ЦСКА, перешел в «Краковию» летом прошлого года, заключив контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. Россиянин провел за клуб из Кракова шесть матчей в чемпионате Польши и два — в кубке страны, забитыми голами не отметился.

Ранее Сердеров выступал также за красноярский «Енисей», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов» и болгарскую «Славию».

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