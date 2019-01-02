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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен один из соперников «Кайрата» на сборах

Словенский «Марибор» проведет товарищеский матч с «Кайратом». Об этом сообщает Ekipa24.si.

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В турецкий Белек «Марибор» прибудет 3 февраля и проведет 12-дневный сбор, в ходе которого соперниками будут «Кайрат», лидирующая в сербской суперлиге «Црвена Звезда», московский «Спартак» из российской премьер-лиги и бронзовый призер чемпионата Грузии — тбилисское «Динамо». Точные даты игр пока не уточняются.

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Сам «Марибор» ушел на зимний перерыв в чемпионате Словении на первом месте. Набрав 45 очков, клуб из одноименного города опережает «Олимпию», у которой 36 баллов. Чемпионат возобновится 23 февраля.

Отметим, что «Кайрат» начнет подготовку к новому сезону в Алматы, где пробудет с 5 по 20 января. В декабре серебряного призера последних четырех розыгрышей КПЛ возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский.

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Стал известен один из соперников "Кайрата" на сборах
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