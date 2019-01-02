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2 января, источник: Lenta.Ru

Роналду установил рекорд в Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков в Instagram.

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Источник: AP 2018

Футболист является самым популярным человеком в Instagram. На втором и третьем местах расположились певицы Селена Гомес и Ариана Гранде, у которых 144 и 141,4 миллиона подписчиков соотвественно.

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Помимо Роналду только двум футболистам покорилась отметка в 100 миллионов подписчиков: Неймару из «Пари Сен-Жермен» и Лионелю Месси из «Барселоны». Самым популярным российским футболистом в Instagram является форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, у него 1,2 миллиона подписчиков.

Ранее 2 января Роналду подвел итоги 2018 года. Португалец назвал минувший год лучшим в карьере. Летом он перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

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