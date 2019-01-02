«Монако» объявил о переходе 18-летнего южноафриканского нападающего

Как отмечается в сообщении, 18-летний форвард перешел из клуба «Орландо Пайрэтс» (ЮАР). Контракт с Фостером рассчитан до июня 2023 года, игрок сначала будет выступать за резервную команду монегасков, которая играет в четвертом дивизионе французского футбола.