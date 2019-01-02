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2 января, источник: Р-Спорт

«Монако» объявил о переходе 18-летнего южноафриканского нападающего

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Южноафриканский нападающий Лайл Фостер стал футболистом «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.

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Как отмечается в сообщении, 18-летний форвард перешел из клуба «Орландо Пайрэтс» (ЮАР). Контракт с Фостером рассчитан до июня 2023 года, игрок сначала будет выступать за резервную команду монегасков, которая играет в четвертом дивизионе французского футбола.

Футболист имеет опыт выступлений за молодежную и юношескую сборные ЮАР. Фостер провел 11 матчей за основную команду «Орландо».

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