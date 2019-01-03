Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
2.01
Ньюкасл Юнайтед0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
2.01
Борнмут3
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
2.01
Челси0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
2.01
Хаддерсфилд1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
2.01
Вест Хэм Юнайтед2
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
2.01
Вулверхэмптон Уондерерс0
Кристал Пэлас2
Все события
Фоторепортажи
20Лучшие спортивные фото 2018 года
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
12:03 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 3 января. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0 в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Победа стала четвертой подряд для подопечных Уле Гуннара Сульшера.

Наверх
Источник: AP 2018
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Ромелу Лукаку (64-я минута) и Маркус Рэшфорд (80). Команда продлила свою победную серию до четырех матчей. Сульшер стал первым тренером «Манчестер Юнайтед» после Мэтта Басби, который смог выиграть первые четыре встречи подряд в качестве наставника команды. Ранее под руководством норвежского специалиста клуб победил «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1) и «Борнмут» (4:1).

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 38 очков. «Ньюкасл» с 18 очками идет 15-м.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 13 января в гостях сыграет с «Тоттенхэмом». «Ньюкасл» днем ранее на выезде встретится с «Челси».

Ньюкасл Юнайтед 0:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
2.01.2019, 23:00 основной раунд: 21-й тур St. James’ Park
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Уле Гуннар Сульшер
Голы
9 Ромелу Лукаку 64′
10 Маркус Рэшфорд (А. Санчес) 80′
Составы
Мартин Дубравка 12
Пол Дамметт 3
28′ Джамал Ласкеллес 6
ДеАндре Йедлин 22
Мэтт Ритчи 11
Исаак Хэйден 14
Хосе Саломон Рондон 9
Кристиан Атсу 30
81′ Фабиан Шер 5
Йосинори Муто 13
53′ Мохамед Диаме 10
Джонджо Шелви 8
69′ Айосе Перес 17
Кенеди 15
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф 46′
4 Фил Джоунс
23 Люк Шоу 75′
25 Антонио Валенсия
6 Поль Погба
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
8 Хуан Мануэль Мата 63′
7 Алексис Санчес
10 Маркус Рэшфорд 87′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 63′
9 Ромелу Лукаку
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 7
1 Угловые 2
10 Фолы 9
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ньюкасл Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Самая легкая победа сборной России в Канаде
Кошмар «Кленовых листьев» на домашнем чемпионате мира
«Вылет канадцев — это их проблемы»: Брагин — о кошмаре хозяев ЧМ
Игрок «Тампы» станет единственным россиянином на Матче звезд НХЛ
Убьет ли «Ливерпуль» интригу в чемпионате Англии?
КХЛ дисквалифицировала главного тренера «Торпедо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь