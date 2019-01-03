«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии по футболу

В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Ромелу Лукаку (64-я минута) и Маркус Рэшфорд (80). Команда продлила свою победную серию до четырех матчей. Сульшер стал первым тренером «Манчестер Юнайтед» после Мэтта Басби, который смог выиграть первые четыре встречи подряд в качестве наставника команды. Ранее под руководством норвежского специалиста клуб победил «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1) и «Борнмут» (4:1).