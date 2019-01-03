«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии по футболу

В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Ромелу Лукаку (64-я минута) и Маркус Рэшфорд (80). Команда продлила свою победную серию до четырех матчей. Сульшер стал первым тренером «Манчестер Юнайтед» после Мэтта Басби, который смог выиграть первые четыре встречи подряд в качестве наставника команды. Ранее под руководством норвежского специалиста клуб победил «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1) и «Борнмут» (4:1).
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 38 очков. «Ньюкасл» с 18 очками идет 15-м.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 13 января в гостях сыграет с «Тоттенхэмом». «Ньюкасл» днем ранее на выезде встретится с «Челси».