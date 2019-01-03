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11:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 21 туре чемпионата Англии

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» разошелся миром с «Саутгемптоном» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в среду на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 0:0.

Столичная команда, в активе которой 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги, на 10 баллов отставая от лидирующего «Ливерпуля», который провел на один матч меньше.

Результаты других матчей дня:

  • «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув» — 2:2,
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» — 0:2,
  • «Хаддерфсилд Таун» — «Бернли» — 1:2.
Челси 0:0
Первый тайм: 0:0
Саутгемптон
2.01.2019, 22:45 основной раунд: 21-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Ральф Хазенхюттль
Составы
Кепа Аррисабалага 1
74′ Антонио Рюдигер 2
Маркос Алонсо 3
Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
Альваро Мората 29
68′ Росс Баркли 8
Сеск Фабрегас 4
37′ Виллиан 22
Рубен Лофтус-Чик 12
28 Ангус Ганн
2 Седрик Суариш
3 Мая Йосида
4 Янник Вестергор
35 Ян Беднарек 30′
43 Ян Валери
14 Ориоль Ромеу 79′
16 Джеймс Уорд-Проуз
17 Стюарт Армстронг 89′
10 Чарли Остин
9 Дэнни Ингс 46′
7 Шейн Лонг
22 Натан Редмонд 90′
5 Джек Стивенс
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
7 Угловые 2
8 Фолы 11
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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