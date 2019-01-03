«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 21 туре чемпионата Англии
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» разошелся миром с «Саутгемптоном» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» разошелся миром с «Саутгемптоном» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в среду на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 0:0.
Столичная команда, в активе которой 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице
Результаты других матчей дня:
|Челси
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Саутгемптон
|Маурицио Сарри
|Ральф Хазенхюттль
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)