«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 21 туре чемпионата Англии

Встреча, состоявшаяся в среду на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 0:0.

Столичная команда, в активе которой 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги, на 10 баллов отставая от лидирующего «Ливерпуля», который провел на один матч меньше.