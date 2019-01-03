«Борнмут» и «Уотфорд» сыграли вничью, забив шесть голов за 26 минут
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. «Борнмут» сыграл вничью с «Уотфордом» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. «Борнмут» сыграл вничью с «Уотфордом» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся на среду, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Натан Аке (34-я минута), Каллум Уилсон (37) и Райан Фрейзер (40). У гостей дубль оформил Трой Дини (14 и 27), еще один мяч на свой счет записал Кен Сема (38).
«Уотфорд» (29 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице
|Эдди Хоуи
|Грасия Хави
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|11
|12
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дэвид Кут (Англия)