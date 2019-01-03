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11:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Борнмут» и «Уотфорд» сыграли вничью, забив шесть голов за 26 минут

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. «Борнмут» сыграл вничью с «Уотфордом» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся на среду, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Натан Аке (34-я минута), Каллум Уилсон (37) и Райан Фрейзер (40). У гостей дубль оформил Трой Дини (14 и 27), еще один мяч на свой счет записал Кен Сема (38).

«Уотфорд» (29 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, «Борнмут» (27) располагается на 12-й строчке.

Борнмут 3:3
Первый тайм: 3:3
Уотфорд
2.01.2019, 22:45 основной раунд: 21-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Грасия Хави
Голы
34′ Натан Аке 5
37′ Каллум Уилсон (Р. Фрэйзер) 13
40′ Райан Фрэйзер (Дж. Станислас) 24
9 Трой Дини (К. Сема) 14′
9 Трой Дини 27′
12 Кен Сема (Т. Дини) 38′
Составы
Асмир Бегович 27
Стив Кук 3
Натан Аке 5
Чарли Дэниэлс 11
60′ Дэн Гослинг 4
Джефферсон Лерма 8
Дэвид Брукс 20
Джошуа Кинг 17
Джуниор Станислас 19
81′ Каллум Уилсон 13
Джордон Айб 10
82′ Райан Фрэйзер 24
Лис Муссе 9
26 Бен Фостер
6 Эдриан Мариаппа
15 Крейг Каткарт
21 Кико Фемения
25 Хосе Холевас 89′
29 Этьенн Капуэ 50′
37 Роберто Перейра
9 Трой Дини 33′
12 Кен Сема 71′
19 Уилл Хьюз
16 Абдулай Дукуре 56′ 29′
8 Том Клеверли
7 Жерар Деулофеу 90′
10 Айзек Саксесс
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 11
12 Удары в створ 3
4 Угловые 2
9 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дэвид Кут (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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