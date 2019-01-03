«Борнмут» и «Уотфорд» сыграли вничью, забив шесть голов за 26 минут

Встреча, состоявшаяся на среду, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Натан Аке (34-я минута), Каллум Уилсон (37) и Райан Фрейзер (40). У гостей дубль оформил Трой Дини (14 и 27), еще один мяч на свой счет записал Кен Сема (38).