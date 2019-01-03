Назван главный тренер «Астаны» в новом сезоне
Саян Хамитжанов, недавно покинувший пост президента «Астаны», рассказал о том, кто будет тренировать столичную команду в новом сезоне.
Саян Хамитжанов, недавно покинувший пост президента «Астаны», рассказал о том, кто будет тренировать столичную команду в новом сезоне.
По его словам, на пост главного тренера «Астаны» вернется украинский специалист Роман Григорчук.
«Роман Григорчук — главный тренер “Астаны” с 15 января приступит к своим обязанностям на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых рулевых, когда у нас квалифицированные тренеры — Григорчук и Бабаян?», — сказал Хамитжанов в интервью KazFootball.kz.
О назначении Григорчука на пост главного тренера «Астана» объявила 1 июня. В чемпионате Казахстана команда с ним одержала пять побед и дважды сыграла вничью, а в Лиге чемпионов прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но затем уступила хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1).
В середине августа украинский специалист временно покинул столичную команду — причиной стали личные проблемы тренера. Исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» стал казахстанец Григорий Бабаян. Под его руководством команда в пятый раз подряд выиграла КПЛ.