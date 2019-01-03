Назван главный тренер «Астаны» в новом сезоне

«Роман Григорчук — главный тренер “Астаны” с 15 января приступит к своим обязанностям на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых рулевых, когда у нас квалифицированные тренеры — Григорчук и Бабаян?», — сказал Хамитжанов в интервью KazFootball.kz.