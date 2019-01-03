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10:32 (мск)

Убьет ли «Ливерпуль» интригу в чемпионате Англии?

Третьего января в Манчестере состоится матч, которого, без сомнения, ждет вся Европа. До сих пор никем непобедимый «Ливерпуль» приедет в гости к «Манчестер Сити» на «Этихад».

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Источник: AP 2018

Игра эта имеет колоссальное значение как для обеих команд, так и для всего сезона в английской Премьер-лиге.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 21, 3.01.2019, 23:00
Манчестер Сити
-Ливерпуль-

За 20 туров команда Юргена Клоппа лишь трижды потеряла очки. Вничью с «красными» сумели сыграть «Арсенал», «Челси» и… «Манчестер Сити» в матче первого круга. Как видим, в матчах с коллективами ниже себя классом «Ливерпуль» осечек не допускает — потрясающий показатель. От той игры на «Энфилде» в октябре, как и сейчас, все ждали голевой феерии, зрелищного футбола и яркого представления. На деле же получились скучнейшие 0:0, когда каждая из сторон настолько боялась ошибиться и раскрыться, что выдала совершенно невзрачный поединок.

На этот раз все должно быть строго иначе. Два сенсационных поражения подряд «горожан» от «Кристал Пэлас» и «Лестера» сделали «Ливерпуль» огромным фаворитом в гонке за золотые медали. Лишь домашняя победа «Сити» над прямым конкурентом сумеет вернуть интригу в АПЛ, ведь сейчас между двумя соперниками семь очков разницы.

Такого же мнения придерживаются и аналитики букмекерской компании «Лига Ставок», которые предлагают коэффициент 1,65 на то, что в матче будет забито три и более мяча. Что касается фаворита, то у БК «Лига Ставок» таковым является «Ман Сити», чья победа оценивается коэффициентом 2,00. Успех «Ливерпуля» «стоит» 3,50, а ничья — 3,75.

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