Убьет ли «Ливерпуль» интригу в чемпионате Англии?
Третьего января в Манчестере состоится матч, которого, без сомнения, ждет вся Европа. До сих пор никем непобедимый «Ливерпуль» приедет в гости к «Манчестер Сити» на «Этихад».
Третьего января в Манчестере состоится матч, которого, без сомнения, ждет вся Европа. До сих пор никем непобедимый «Ливерпуль» приедет в гости к «Манчестер Сити» на «Этихад».
Игра эта имеет колоссальное значение как для обеих команд, так и для всего сезона в английской
За 20 туров команда Юргена Клоппа лишь трижды потеряла очки. Вничью с «красными» сумели сыграть «Арсенал», «Челси» и… «Манчестер Сити» в матче первого круга. Как видим, в матчах с коллективами ниже себя классом «Ливерпуль» осечек не допускает — потрясающий показатель. От той игры на «Энфилде» в октябре, как и сейчас, все ждали голевой феерии, зрелищного футбола и яркого представления. На деле же получились скучнейшие 0:0, когда каждая из сторон настолько боялась ошибиться и раскрыться, что выдала совершенно невзрачный поединок.
На этот раз все должно быть строго иначе. Два сенсационных поражения подряд «горожан» от «Кристал Пэлас» и «Лестера» сделали «Ливерпуль» огромным фаворитом в гонке за золотые медали. Лишь домашняя победа «Сити» над прямым конкурентом сумеет вернуть интригу в АПЛ, ведь сейчас между двумя соперниками семь очков разницы.
Такого же мнения придерживаются и аналитики букмекерской компании «Лига Ставок», которые предлагают коэффициент 1,65 на то, что в матче будет забито три и более мяча. Что касается фаворита, то у БК «Лига Ставок» таковым является «Ман Сити», чья победа оценивается коэффициентом 2,00. Успех «Ливерпуля» «стоит» 3,50, а ничья — 3,75.