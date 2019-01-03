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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила планы на два сбора

«Астана» объявила о сроках первых учебно-тренировочных сборов в 2019 году, информирует официальный сайт клуба.

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Подготовка к новому сезону начнется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где первый сбор пройдет с 15 по 30 января.

Во время первого сбора команда будет закладывать функциональный фундамент на предстоящий год, матчи запланированы лишь на вторую половину УТС. Второй сбор команда проведет в Турции с 3 по 24 февраля. На этом сборе команда уже проведет большое количество матчей.

Отмечается, что на сборах к своим обязанностям вернется главный тренер команды Роман Григорчук, который по семейным обстоятельствам пропустил часть сезона 2018 года.

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