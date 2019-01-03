«Астана» объявила планы на два сбора

Подготовка к новому сезону начнется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где первый сбор пройдет с 15 по 30 января.

Во время первого сбора команда будет закладывать функциональный фундамент на предстоящий год, матчи запланированы лишь на вторую половину УТС. Второй сбор команда проведет в Турции с 3 по 24 февраля. На этом сборе команда уже проведет большое количество матчей.