Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
2.01
Вулверхэмптон Уондерерс0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
2.01
Вест Хэм Юнайтед2
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
2.01
Хаддерсфилд1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
2.01
Ньюкасл Юнайтед0
Манчестер Юнайтед2
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
15:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» назвал план подготовки к сезону и первого соперника по контрольному матчу

Футболисты «Кайрата» с 5 января приступят к работе на первом учебно-тренировочном сборе в межсезонье, сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

Подготовку серебряный призер КПЛ начнет в Алматы, где пробудет две недели. 19 января «Кайрат» проведет контрольный матч со своей молодежной командой «Кайрат А», которая выступала в первой лиге.

22 января «Кайрат» отправится в турецкую Анталию, где он пробудет до 3 февраля. Ранее стало известно, что в феврале алматинский клуб проведет товарищеский матч с лидером чемпионата Словении — «Марибор».

Напомним, что в декабре «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Актобе" объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром и игроком КПЛ-2018
Самая легкая победа сборной России в Канаде
Кошмар «Кленовых листьев» на домашнем чемпионате мира
«Ман Юнайтед» продлил победную серию под руководством Сульшера
Выбран лучший нокаут 2018-го в MMA
Игрок «Тампы» станет единственным россиянином на Матче звезд НХЛ
Убьет ли «Ливерпуль» интригу в чемпионате Англии?
Алексей и Василий Березуцкие прибыли в расположение «Витесса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь