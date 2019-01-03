«Кайрат» назвал план подготовки к сезону и первого соперника по контрольному матчу
Футболисты «Кайрата» с 5 января приступят к работе на первом
Футболисты «Кайрата» с 5 января приступят к работе на первом
Подготовку серебряный призер КПЛ начнет в Алматы, где пробудет две недели. 19 января «Кайрат» проведет контрольный матч со своей молодежной командой «Кайрат А», которая выступала в первой лиге.
22 января «Кайрат» отправится в турецкую Анталию, где он пробудет до 3 февраля. Ранее стало известно, что в феврале алматинский клуб проведет товарищеский матч с лидером чемпионата Словении — «Марибор».
Напомним, что в декабре «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский.