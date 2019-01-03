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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром и игроком КПЛ-2018

Полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли продлил контракт с «Актобе». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Новое соглашение 34-летнего Пиззелли рассчитано на год. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром КПЛ, а в Армении он был признан лучшим игроком 2018 года, опередив полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Кроме того, Пиззелли по итогам КПЛ-2018 получил награды лучшему игроку и автору самого красивого гола. В 24 играх он отличился 18 раз (дважды с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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"Актобе" объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром и игроком КПЛ-2018
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