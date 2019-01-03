Братья Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» на сбор в Португалии

Источник: РИА "Новости"

В среду пресс-служба «Витесса» сообщила, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу команды в четверг. Сбор «Витесса», во время которого команда проведет товарищеский матч с шотландским «Ливингстоном», продлится с 3 по 12 января.

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«Мы (с братом Алексеем) уже в Португалии в расположении “Витесса”, но команда еще не собралась», — сказал Березуцкий по телефону.

В декабре Березуцкие сдали экзамены на тренерскую категорию А. «Витесс» с лета возглавляет экс-главный тренер армейского клуба и сборной России Леонид Слуцкий. Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры летом 2018 года.