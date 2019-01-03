Андрей Карпович после ухода из «Кайрата» назначен главным тренером новичка КПЛ

Контракт 37-летнего Карповича с «Окжетпесом» рассчитан до 2019 года. Кокшетауский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом первой лиги и вернулся в премьер-лигу.

На тренерскую работу Карпович перешел в 2017 году, когда вошел в штаб «Кайрата». В сезоне-2018 он руководил алматинским клубом в Кубке Казахстана и был исполняющим обязанности главного тренера в концовке сезона, когда был уволен испанец Карлос Феррер.

Как футболист Карпович выступал за родной «Елимай», «Иртыш», «Кайрат», российские «Ростов» и «Динамо» (Москва), астанинский «Локомотив», «Актобе», «Ордабасы», «Атырау», карагандинский «Шахтер» и «Алтай». Хавбек дважды становился чемпионом Казахстана, доходил до финалов Кубков Казахстана и России, выигрывал бронзовые медали чемпионата России.