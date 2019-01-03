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17:10 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Карпович после ухода из «Кайрата» назначен главным тренером новичка КПЛ

Бывший капитан сборной Казахстана Андрей Карпович назначен главным тренером «Окжетпеса». Об этом кокшетауский клуб объявил на официальной странице во «ВКонтакте».

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Контракт 37-летнего Карповича с «Окжетпесом» рассчитан до 2019 года. Кокшетауский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом первой лиги и вернулся в премьер-лигу.

На тренерскую работу Карпович перешел в 2017 году, когда вошел в штаб «Кайрата». В сезоне-2018 он руководил алматинским клубом в Кубке Казахстана и был исполняющим обязанности главного тренера в концовке сезона, когда был уволен испанец Карлос Феррер.

Как футболист Карпович выступал за родной «Елимай», «Иртыш», «Кайрат», российские «Ростов» и «Динамо» (Москва), астанинский «Локомотив», «Актобе», «Ордабасы», «Атырау», карагандинский «Шахтер» и «Алтай». Хавбек дважды становился чемпионом Казахстана, доходил до финалов Кубков Казахстана и России, выигрывал бронзовые медали чемпионата России.

В период с 2000 по 2014 год Карпович провел 55 матчей и забил три гола за сборную Казахстана. Он занимает четвертое место по количеству игр за национальную команду.

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