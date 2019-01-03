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17:46 (мск), источник: БЕЛТА

Вадим Скрипченко стал главным тренером ФК «Торпедо-БелАЗ»

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером ФК «Торпедо-БелАЗ», контракт подписан на два года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе жодинского клуба.

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Вадим Скрипченко играл за минские команды «Беларусь», «Динамо-93», «Трактор», борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтер», витебский «Локомотив-96», могилевский «Савит», российские ЦСКА и «Уралан». Провел десять игр в составе национальной сборной Беларуси, в которых забил два гола. Является дважды чемпионом, трижды серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов Беларуси, обладатель Кубка Беларуси и финалист Кубка России.

На тренерскую работу Вадим Скрипченко пришел в 2007 году в борисовский БАТЭ. В качестве главного тренера в 2013 году завоевал с футбольным клубом «Минск» Кубок Беларуси. Работал с Виктором Гончаренко в российских клубах «Кубань» и «Урал», который впоследствии возглавил. Также работал наставником в командах «Крылья Советов», «Анжи», «Арарат-Армения».

Ранее жодинский клуб «Торпедо-БелАЗ» возглавлял Олег Кубарев.

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