Вадим Скрипченко стал главным тренером ФК «Торпедо-БелАЗ»

Вадим Скрипченко играл за минские команды «Беларусь», «Динамо-93», «Трактор», борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтер», витебский «Локомотив-96», могилевский «Савит», российские ЦСКА и «Уралан». Провел десять игр в составе национальной сборной Беларуси, в которых забил два гола. Является дважды чемпионом, трижды серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов Беларуси, обладатель Кубка Беларуси и финалист Кубка России.

На тренерскую работу Вадим Скрипченко пришел в 2007 году в борисовский БАТЭ. В качестве главного тренера в 2013 году завоевал с футбольным клубом «Минск» Кубок Беларуси. Работал с Виктором Гончаренко в российских клубах «Кубань» и «Урал», который впоследствии возглавил. Также работал наставником в командах «Крылья Советов», «Анжи», «Арарат-Армения».