Фабрегас на пути к Головину и другие самые ожидаемые трансферы зимы в Европе

Сеск Фабрегас — «Монако»

31 год; контракт с «Челси» до лета 2019 года.

Источник: Reuters

Матч против «Саутгемптона» (0:0, 2 января) стал для воспитанника «Барселоны» 500-м в составе английских клубов. Впечатляющий рубеж, на котором, по всей видимости, карьера возрастного испанца на островах подойдет к концу. После игры Фабрегас написал трогательное обращение к болельщикам, пригласив их в субботу прийти на «Стэмфорд Бридж», где «синие» в 1/32 финала Кубка Англии сыграют с «Ноттингем Форест». Британские СМИ тут же сочли это намеком на то, что предстоящий матч станет для Сеска последним в Англии.

Такие подозрения небеспочвенны. При Маурицио Сарри он потерял место в составе (провел 15 матчей из 31 в этом сезоне) и уже давно не показывает своей лучшей игры. В такой ситуации отъезд в «Монако» выглядит разумным. Там он сможет воссоединиться с Анри, под присмотром которого делал первые шаги в «Арсенале». В лиге 1 Фабрегасу вместе с Александром Головиным нужно будет решить непривычную для обоих задачу — спасти команду от вылета. Возможно, сейчас связка опытного испанца и молодого россиянина — именно то, что и нужно «Монако».

Набиль Фекир — «Реал» / «Барселона» / «Челси» / «Бавария»

25 лет, контракт с «Лионом» до лета 2020 года.

Источник: Reuters

Уже второе трансферное окно подряд много разговоров ходит о возможном отъезде капитана «Лиона» в тот или иной топ-клуб. Прошлым летом переход хавбека в «Ливерпуль» казался необратимым, но в последний момент сделка сорвалась. Фекир был разочарован этим фактом, но затем сказал, что страница с несостоявшимся переходом в команду Юргена Клопа уже в прошлом.

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И действительно, вариантов у Набиля, который отказывается продлевать действующий контракт с «Лионом», множество. Тут и «Реал» с «Барселоной», и «Челси», где талантливого игрока хотел бы видеть лично Сарри, и «Бавария», с которой у «ткачей» сложились хорошие отношения после сделки по Корентену Толиссо. Ему есть из чего выбирать. Главное теперь — не ошибиться.

Упертость Фекира ставит руководство «Лиона» в затруднительное положение. Если не продать его сейчас, до конца контракта останется всего год и этот факт станет рычагом давления для потенциальных покупателей в предстоящих переговорах. Но со спортивной точки зрения Набиль очень пригодился бы команде в 1/8 финала Лиги чемпионов в матчах с «Барселоной». В случае удачной игры против Месси и компании он мог бы повысить свой и без того приличный ценник (70 миллионов евро).

Есть вариант, при котором «Лион» договорится о продаже игрока уже зимой, но сделка вступит в силу только после завершения сезона-2018/19.

Аарон Рэмси — «Ювентус»

28 лет; контракт с «Арсеналом» до лета 2019 года.

Источник: Reuters

Валлиец оказался в «Арсенале», когда ему было 17 лет. Но все, как и эпоха Венгера в лондонском клубе, подходит к концу. Контракт Рэмси с канонирами истечет этим летом, и игрок уже готов к новому профессиональному вызову за пределами Великобритании. Основным претендентом на полузащитника называется «Ювентус», интерес к нему подтвердил спортивный директор туринцев Фабио Паратичи. Он отметил, что клуб всегда внимательно изучает рынок футболистов, которые вскоре должны стать свободными агентами (последние примеры — Сами Хедира, Дани Алвес и Эмре Джан). В прессе уже появлялись детали контракта Рэмси с «Юве» — соглашение на 4 года с зарплатой 8 миллионов евро. Но представитель действующих чемпионов Италии отметил, что помимо них за валлийцем следят еще несколько клубов. Исходя из публикаций в британских медиа, речь идет о «Баварии», «Интере», «ПСЖ» и «Реале».

Несмотря на все разговоры о скором отъезде Рэмси в Италию, Унаи Эмери продолжает публично поддерживать игрока — испанец рассчитывает на то, что Аарон останется в команде до конца сезона и дает ему игровое время (1 января за 15 минут в игре с «Фулхэмом» он успел забить гол).

Френки де Йонг — «Манчестер Сити» / «ПСЖ» / «Бавария»

21 год; контракт с «Аяксом» до лета 2022 года.

Источник: Reuters

Как и в случае с Фекиром, интерес к голландскому вундеркинду существует уже давно. И многим клубам должно быть обидно, что они не смогли подписать де Йонга прошлым летом. Тогда хавбек стоил всего 7 миллионов евро, а уже в декабре transfermarkt.de оценивал его в 60 миллионов. Так Френки меньше чем за полгода подорожал в 8,5 раз, позволив «Аяксу» диктовать условия.

Амстердамцы уже выставили ценник за одного из своих лидеров — 75 миллионов евро. Такая цена отпугнула «Барселону» и она решила сосредоточиться на варианте, о котором речь пойдет ниже. Но в мировом футболе есть и другие клубы, способные тратить впечатляющие суммы. Это, в первую очередь, «Манчестер Сити» и «ПСЖ». А также «Бавария». В случае с английским и французским грандами помехой трансферу может стать финансовый fair play — если УЕФА проигнорирует такую сделку, от вопросов будет не отвертеться. Другое дело — мюнхенцы. Как утверждает Daily Mail, немецкий топ-клуб готов сделать де Йонга самым дорогим игроком в своей истории, заплатив за него 78 миллионов евро. Пока это звание принадлежит Толиссо (41,5 миллиона евро).

Адриен Рабьо — «Барселона»

23 года, контракт с «ПСЖ» до лета 2019 года.

Источник: Reuters

В прошлом году полузащитник стал чуть ли не главным скандалистом французского футбола. Перед ЧМ-2018 он отказался приезжать в расположение сборной Франции, потому что его фамилии не оказалось в основном списке игроков на турнир. А потом он стал бодаться с руководством «ПСЖ», отказавшись продлевать контракт. СМИ тут же принялись сообщать о том, что парижане продадут Рабьо зимой в «Барселону» за 5 миллионов евро, чтобы не расставаться со своим воспитанником бесплатно. Говорилось и о том, что сине-гранатовые вели переговоры в обход боссов французского клуба. В самой «Барсе» эти сообщения опровергли, заявив, что дважды выходили на «ПСЖ» через официальных представителей игрока.