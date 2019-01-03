«Барселона» провела переговоры с агентом Павара, трансфер может состояться летом
Защитник «Штутгарта» и национальной команды Франции Бенжамен Павар может перейти в «Барселону», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Защитник «Штутгарта» и национальной команды Франции Бенжамен Павар может перейти в «Барселону», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Каталонский клуб уже провёл переговоры с агентом Павара. Планируется, что переход 22-летнего игрока в стан
Ранее сообщалось, что в услугах Бенжамена также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Наполи».
Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.
«Штутгарт», набрав 14 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. 19 января Маркуса Вайнцирля на домашнем стадионе примет «Майнц».