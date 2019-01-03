«Барселона» провела переговоры с агентом Павара, трансфер может состояться летом

Источник: РИА "Новости"

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Каталонский клуб уже провёл переговоры с агентом Павара. Планируется, что переход 22-летнего игрока в стан сине-гранатовых состоится во время следующего летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах Бенжамена также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Наполи».

Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.