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20:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» провела переговоры с агентом Павара, трансфер может состояться летом

Защитник «Штутгарта» и национальной команды Франции Бенжамен Павар может перейти в «Барселону», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Источник: РИА "Новости"
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Каталонский клуб уже провёл переговоры с агентом Павара. Планируется, что переход 22-летнего игрока в стан сине-гранатовых состоится во время следующего летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах Бенжамена также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Наполи».

Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.

«Штутгарт», набрав 14 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. 19 января Маркуса Вайнцирля на домашнем стадионе примет «Майнц».

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