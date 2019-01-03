Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Источник: AP 2018

Португалец получил премию лучшему футболисту года Globe Soccer Awards в пятый раз, что является рекордом.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации «Лучшая тренерская карьера» победил бывший наставник сборной России итальянец Фабио Капелло. Приз «Лучший гол года» также получил Роналду за гол ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» в ворота «Ювентуса».

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Лучшим клубом года стал мадридский «Атлетико», который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Лучшим спортивным директором признали Фабио Параттичи, который работает в «Ювентусе». В номинации «Лучший агент года» победил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, португальского тренера Жозе Моуринью и многих других. «Карьерную награду» (вручается бывшим игроками, которые продолжают работать в футбольном мире) получил хорват Звонимир Бобан, который на данный момент занимает пост заместителя генерального секретаря ФИФА.

Награда за лучшую карьеру (среди действующих футболистов) получил чемпион мира — 2018 француз Блез Матюиди. Лучшим тренером года стал Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира 2018 года в России. Награду «Лучшая карьера» (среди бывших игроков, которые не работают в футболе) получил бразилец Роналдо.