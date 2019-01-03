Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал1
Реал1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
2.01
Вулверхэмптон Уондерерс0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
2.01
Ньюкасл Юнайтед0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
4.01
Леванте
Жирона
Футбол. Зарубежный
4.01
Эспаньол
Леганес
Все события
Фоторепортажи
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
22:22 (мск), источник: ТАСС

Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ТАСС, 3 января. Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил премию лучшему футболисту 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае.

Наверх
Источник: AP 2018

Португалец получил премию лучшему футболисту года Globe Soccer Awards в пятый раз, что является рекордом.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации «Лучшая тренерская карьера» победил бывший наставник сборной России итальянец Фабио Капелло. Приз «Лучший гол года» также получил Роналду за гол ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» в ворота «Ювентуса».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Лучшим клубом года стал мадридский «Атлетико», который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Лучшим спортивным директором признали Фабио Параттичи, который работает в «Ювентусе». В номинации «Лучший агент года» победил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, португальского тренера Жозе Моуринью и многих других. «Карьерную награду» (вручается бывшим игроками, которые продолжают работать в футбольном мире) получил хорват Звонимир Бобан, который на данный момент занимает пост заместителя генерального секретаря ФИФА.

Награда за лучшую карьеру (среди действующих футболистов) получил чемпион мира — 2018 француз Блез Матюиди. Лучшим тренером года стал Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира 2018 года в России. Награду «Лучшая карьера» (среди бывших игроков, которые не работают в футболе) получил бразилец Роналдо.

Globe Soccer Awards — ежегодная премия, учрежденная Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией в 2010 году.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Самая легкая победа сборной России в Канаде
Кошмар «Кленовых листьев» на домашнем чемпионате мира
Фабрегас на пути к Головину: самые ожидаемые трансферы зимы
Российский лыжник завоевал серебро в гонке на «Тур де Ски»
Выбран лучший нокаут 2018-го в MMA (видео)
Алексей и Василий Березуцкие прибыли в расположение «Витесса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь