Два клуба заинтересованы в приобретении форварда «Бешикташа» Вагнера Лава

По информации источника, «Бешикташ» готов продать 34-летнего бразильского футболиста «Коринтиансу» за € 3 млн. Отмечается, что в услугах Вагнера также заинтересован «Фламенго».

Ранее сообщалось, что руководство «Бешикташа» определилось со списком футболистов, которые покинут клуб. В список попали Вагнер Лав, бывший полузащитник казанского «Рубина» Гёкхан Тере, вратарь Толга Зенгин, полузащитник Толгай Арслан и нападающий Кайл Ларин.

Вагнер Лав в этом сезоне провёл 16 матчей за свою команду в Лиге Европы и чемпионате Турции и отметился семью голами. Форвард стал игроком «Бешикташа» в январе 2018 года, подписав с турецким клубом контракт на 2,5 года.