Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль»

Гвардьола vs Клопп

В случае гостевой победы «Ливерпуль» увеличил бы отрыв от «Манчестер Сити» до 10 очков и мог бы спокойно готовиться к первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» — календарь у «красных» довольно удобный. У хозяев график проще по именам соперников, но благодаря Кубку лиги насыщеннее.

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Еще один вопрос, интересовавший болельщиков обеих команд — улучшит ли Хосеп Гвардьола статистику в играх против команд Юргена Клоппа. Перед матчем на «Этихаде» счет был 9:5 в пользу Клоппа при двух ничьих. В последний раз Гвардьола побеждал самого неудобного для себя тренера-соперника в сентябре 2017-го. Тогда в середине первого тайма при минимальном голевом перевесе «Сити» получил численное преимущество и довел дело до разгрома — 5:0. С тех пор манкунианцы и мерсисайдцы встретились уже пять раз — в четырех играх сильнее был «Ливерпуль», а в первом круге этого чемпионата была зафиксирована нулевая ничья.

Такая история противостояния гарантировала — матч будет жарким. Не зря Гвардьола называл «Ливерпуль» лучшей командой Европы, а Клопп заверял, что «Манчестер Сити» — по-прежнему лучший в мире.

Технологии сыграли за «Сити»

На этот матч оба тренера выставили близкие к оптимальным средние линии — Фернандинью, Бернарду Силва, Давид Сильва у хозяев и Хендерсон, Милнер, Вейналдум у гостей. Именно сочетания полузащитников и поставленные на игру задачи определили то, в каком русле развивалась игра.

«Сити» сразу же поддушил гостей прессингом. Как только хозяева ослабили давление, тут же возник неприятный момент у ворот Эдерсона — «Ливерпуль», получив немного свободы, провел размашистую атаку, которая завершилась срезкой Фернандинью в руки своему вратарю. После этого еще минут десять «красные» действовали за линией мяча, полностью отказавшись от излюбленного Клоппом гегенпрессинга.

Затем же «Ливерпуль» мог открыть счет — ударная тройка команды через мелкий пас на скорости вскрыла оборону «Сити» по центру, после чего Мане оказался на ударной позиции. Сенегалец попал в штангу, и Стоунс, пытаясь вынести мяч подальше от ворот, угодил Эдерсона. Показалось, что мяч пересек линию ворот, но технологии встали на сторону команды Гвардьолы. Последовавший за этим повтор подтвердил — от гола «Ливерпуль» отделили меньше двух сантиметров и отменная реакция 5-го номера «Сити».

Стабильность Агуэро

«Сити» прибавил. Сначала Стерлинг вывел Давида Сильву на ударную позицию, но испанец не стал бить в касание. Пауза оказалась лишней, и ван Дейк встал на пути мяча. Следом голландец еще дважды показал, почему многие именно его называют лучшим центральным защитником мира на данный момент. Грамотный выбор позиции и хладнокровие позволили Виргилу сыграть на опережении в двух довольно острых моментах.

Но все-таки хозяева смогли додавить и открыть счет до окончания первого тайма. Второй темп затяжной атаки «горожан» застал гостей в достаточно неудобных позициях. Так, против Агуэро играл не ван Дейк, а Ловрен. Аргентинец выбежал из-за спины хорвата, первым касанием обработал удобную передачу Бернарду Силвы на углу вратарской, а вторым пробил в ближнюю девятку ворот Алиссона. Для Агуэро этот мяч в ворота «Ливерпуля» стал седьмым подряд в домашних играх против этого соперника.

Вопрос о чемпионе остался открытым

Пауза на перерыв явно пошла на пользу «Сити», а вот «Ливерпуль» дрогнул. В начале второго тайма ошибся ван Дейк, подстраховывать его пришлось Мане. Спустя несколько минут Стерлинг потребовал назначить пенальти, но Энтони Тэйлор здорово разобрался в ситуации — никакого 11-метрового там не было. Казалось, что «Ливерпуль» вот-вот пропустит второй мяч, но сначала Александр-Арнольд, пробив из-за штрафной, подбодрил «Ливерпуль», а следом Клопп сделал правильную замену — вместо не до конца выздоровевшего Милнера на поле появился Фабинью.

Едва игровое время перевалило за час, гости создали еще один острый момент. Эдерсон нерасчетливо вышел на подачу и, не добравшись до мяча, оказался в полупозиции. Отскок подхватил Фирмину. Не став бить первым же касанием, он попытался найти более удобный шанс для удара. Но к тому моменту своего вратаря страховали сразу четыре игрока. Клопп продолжил подгонять своих игроков, призывая активнее действовать крайних защитников. И его просьба была услышана — Арнольд с правого фланга навесил на Робертсона, тот в касание прострелил вдоль ворот, а Фирмину ударом головой из вратарской сравнял счет.

Этот мяч сыграл с «Ливерпулем» злую шутку. Гости попытались додавить соперника, пошли вперед слишком большими силами и были наказаны. Ловрен ошибся при создании искусственного офсайда, позволив «Сити» развернуть атаку на скорости. И пусть Агуэро не встретился с мячом, но именно его движение вынудило Арнольда сместиться и освободить коридор для Сане. Немец пробил точно и вновь вывел свою команду вперед.

В оставшееся время Эдерсон спас «Сити» от гола, отразив удар Салаха. Были шансы забить третий мяч и у команды из Манчестера, однако Алиссон до последнего сохранял «Ливерпулю» надежду на ничью.

Команда Клоппа так и не смогла забить второй мяч и потерпела заслуженное поражение. Интрига в борьбе за чемпионский титул обострилась, а отставание «Сити» от соперника сократилось до четырех очков.