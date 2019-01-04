Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль»
Действующий чемпион победил со счетом 2:1.
Действующий чемпион победил со счетом 2:1.
В случае гостевой победы «Ливерпуль» увеличил бы отрыв от «Манчестер Сити» до 10 очков и мог бы спокойно готовиться к первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» — календарь у «красных» довольно удобный. У хозяев график проще по именам соперников, но благодаря Кубку лиги насыщеннее.
Еще один вопрос, интересовавший болельщиков обеих команд — улучшит ли Хосеп Гвардьола статистику в играх против команд Юргена Клоппа. Перед матчем на «Этихаде» счет был 9:5 в пользу Клоппа при двух ничьих. В последний раз Гвардьола побеждал самого неудобного для себя
Такая история противостояния гарантировала — матч будет жарким. Не зря Гвардьола называл «Ливерпуль» лучшей командой Европы, а Клопп заверял, что «Манчестер Сити» —
На этот матч оба тренера выставили близкие к оптимальным средние линии — Фернандинью, Бернарду Силва, Давид Сильва у хозяев и Хендерсон, Милнер, Вейналдум у гостей. Именно сочетания полузащитников и поставленные на игру задачи определили то, в каком русле развивалась игра.
«Сити» сразу же поддушил гостей прессингом. Как только хозяева ослабили давление, тут же возник неприятный момент у ворот Эдерсона — «Ливерпуль», получив немного свободы, провел размашистую атаку, которая завершилась срезкой Фернандинью в руки своему вратарю. После этого еще минут десять «красные» действовали за линией мяча, полностью отказавшись от излюбленного Клоппом гегенпрессинга.
Затем же «Ливерпуль» мог открыть счет — ударная тройка команды через мелкий пас на скорости вскрыла оборону «Сити» по центру, после чего Мане оказался на ударной позиции. Сенегалец попал в штангу, и Стоунс, пытаясь вынести мяч подальше от ворот, угодил Эдерсона. Показалось, что мяч пересек линию ворот, но технологии встали на сторону команды Гвардьолы. Последовавший за этим повтор подтвердил — от гола «Ливерпуль» отделили меньше двух сантиметров и отменная реакция 5-го номера «Сити».
«Сити» прибавил. Сначала Стерлинг вывел Давида Сильву на ударную позицию, но испанец не стал бить в касание. Пауза оказалась лишней, и ван Дейк встал на пути мяча. Следом голландец еще дважды показал, почему многие именно его называют лучшим центральным защитником мира на данный момент. Грамотный выбор позиции и хладнокровие позволили Виргилу сыграть на опережении в двух довольно острых моментах.
Но
Пауза на перерыв явно пошла на пользу «Сити», а вот «Ливерпуль» дрогнул. В начале второго тайма ошибся ван Дейк, подстраховывать его пришлось Мане. Спустя несколько минут Стерлинг потребовал назначить пенальти, но Энтони Тэйлор здорово разобрался в ситуации — никакого 11-метрового там не было. Казалось, что «Ливерпуль»
Едва игровое время перевалило за час, гости создали еще один острый момент. Эдерсон нерасчетливо вышел на подачу и, не добравшись до мяча, оказался в полупозиции. Отскок подхватил Фирмину. Не став бить первым же касанием, он попытался найти более удобный шанс для удара. Но к тому моменту своего вратаря страховали сразу четыре игрока. Клопп продолжил подгонять своих игроков, призывая активнее действовать крайних защитников. И его просьба была услышана — Арнольд с правого фланга навесил на Робертсона, тот в касание прострелил вдоль ворот, а Фирмину ударом головой из вратарской сравнял счет.
Этот мяч сыграл с «Ливерпулем» злую шутку. Гости попытались додавить соперника, пошли вперед слишком большими силами и были наказаны. Ловрен ошибся при создании искусственного офсайда, позволив «Сити» развернуть атаку на скорости. И пусть Агуэро не встретился с мячом, но именно его движение вынудило Арнольда сместиться и освободить коридор для Сане. Немец пробил точно и вновь вывел свою команду вперед.
В оставшееся время Эдерсон спас «Сити» от гола, отразив удар Салаха. Были шансы забить третий мяч и у команды из Манчестера, однако Алиссон до последнего сохранял «Ливерпулю» надежду на ничью.
Команда Клоппа так и не смогла забить второй мяч и потерпела заслуженное поражение. Интрига в борьбе за чемпионский титул обострилась, а отставание «Сити» от соперника сократилось до четырех очков.
Кроме того, «Ливерпуль» потерпел первое поражение в этом чемпионате. Беспроигрышная серия «красных» оборвалась на отметке в 20 игр (17 побед, 3 ничьих). Для Гвардьолы эта победа стала 100-й во главе «Сити».
|Манчестер Сити
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2:1
Первый тайм: 1:0
|Ливерпуль
|Хосеп Гвардьола
|Юрген Клопп
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)