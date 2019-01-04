Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Леванте
Жирона
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Леганес
Футбол. Зарубежный
3.01
Манчестер Сити2
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
3.01
Вильярреал2
Реал2
Футбол. Зарубежный
5.01
Вальядолид
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
5.01
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
14:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «Реала» опять ничего хорошего. Мадрид пропустил два гола от ветерана

«Вильярреал» сравнял счет в концовке. Дубль оформил 34-летний Санти Касорла.

Наверх
Источник: twitter.com/realmadrid

Чемпионат Испании возобновился перенесенным матчем 17-го тура. Перенесен он был из-за участия «Реала» в клубном чемпионате мира. Мадридский клуб его выиграл — в полуфинале был побежден японский «Касима Антлерс» (3:1), в финале — «Аль-Айн» из ОАЭ. Так что 2018-й «Реал» закончил успехом. Но, как показал матч с «Вильярреалом», какого-то мощного прорыва от команды Сантьяго Солари в ближайшее время ждать вряд ли стоит.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Первый тайм

«Вильярреал» близок к вылету. Пока он балансирует на грани — клуб на 16-м месте, но имеет столько же очков (16), сколько и «Атлетик», опережая команду из Бильбао за счет дополнительных показателей. Однако с «Реалом» футболисты «желтой субмарины» сыграли хорошо. Начали так вообще прекрасно. На 3-й минуте Чуквезе ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Куртуа отбил мяч ногой. На 4-й нигериец протащил мяч, затем отпасовал на левый край штрафной, откуда Касорла нанес классный обводящий удар. 1:0.

Мадрид отыгрался уже через три минуты. Васкес технично навесил, Бензема замкнул головой.

На 20-й минуте «Реал» повел в счете: Кроос подал со штрафного, а защитники «Вильярреала» снова проиграли воздух — на этот раз отличился Варан.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вильярреал» владел территорией, старался играть комбинационно — матч вообще смотрелся живо. «Реал» же, кажется, даже и не думал о доминировании. То есть не было ощущения, что играют аутсайдер и клуб, считающийся грандом. Правда, до перерыва к еще одному голу были ближе гости, а не хозяева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм

В перерыве Солари пришлось сделать вынужденную замену — в концовке первой 45-минутки травму получил Бэйл. Валлиец внезапно схватился за ногу и упал на газон. Вместо него вышел Иско.

В начале второго тайма чуть не забил Бензема — мяч после его удара с близкого расстояния прошел рядом со штангой. Где-то через 10 минут Морено мог сравнять счет, но пробил в нижний угол немного неточно. Прошла минута, и Васкес отнял мяч у замешкавшегося в центре поля игрока «Вильярреала», прорвался вперед, продрался между двоих защитников, выскочил один на один… Если бы забил — это было бы очень красиво, но Асенхо отбил мяч.

Скоро шанс забить получил Марселу — он закрутил мяч в дальний угол, но удар был заблокирован. Стало казаться, что скорее «Реал» забьет третий, чем «Вильярреал» — второй. Но хозяева активизировались. Сказались замены — у «Вильярреала» были брошены в бой Бакка (вместо Морено) и Экамби (вместо Касереса). У «Реала» же на 20-летнего Вальверде был заменен лучший игрок мира-2018 Модрич.

Все кончилось голом на 82-й минуте. Форнальс принял мяч в штрафной, технично развернулся и аккуратно забросил во вратарскую, куда вбежал Касорла. Санти ударил головой и не промахнулся. Есть дубль ветерана! До матча с «Реалом» 34-летний полузащитник, двукратный чемпион Европы в этом чемпионате Испании еще не забивал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» мог вырвать победу, но Асенхо парировал удар Иско с линии штрафной. В итоге — 2:2. Хороший результат для парней в желтом, плохой — для парней в белом. Но в любом случае это было интересно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вильярреал 2:2
Первый тайм: 1:2
Реал
3.01.2019, 23:30 Зрители: 19903 основной раунд: 17-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Луис Гарсиа Пласа Сантьяго Солари
Голы
4′ Санти Касорла (С. Чиквуэзе) 19
82′ Санти Касорла (Пабло Форнальс) 19
9 Карим Бензема (Л. Васкес) 7′
5 Рафаэль Варан (Т. Кроос) 20′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Мигель Лаюн 24
90+1′ Коста Хорда Хауме 11
45′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Виктор Руис 6
Санти Касорла 19
Пабло Форнальс 8
Самуэль Чиквуэзе 30
63′ Сантьяго Касерес 5
Карл Токо-Экамби 17
68′ Херард Морено 7
Карлос Бакка 9
82′ Хави Фуэго 18
Мануэль Тригерос 14
25 Тибо Куртуа
2 Даниэль Карвахаль
12 Марселу
4 Серхио Рамос 89′
5 Рафаэль Варан
14 Каземиру 41′
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
8 Тони Кроос 86′
28 Винисиус Жуниор
10 Лука Модрич 64′
15 Федерико Вальверде
11 Гарет Бэйл 45′
22 Франсиско Роман Иско
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 7
6 Угловые 4
12 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков на допросе в полиции такого наговорил!
Промес больше не нужен "Севилье"
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль»
Романцев прокомментировал скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Marca: «Барселона» начала изучение кандидатов на смену Вальверде
Овечкин в 14-й раз подряд забросил не менее 30 шайб в чемпионате
Российский клуб одержал крупную победу в матче Евролиги
Мария Шарапова отказалась играть на турнире в Китае
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь