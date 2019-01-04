У «Реала» опять ничего хорошего. Мадрид пропустил два гола от ветерана
«Вильярреал» сравнял счет в концовке. Дубль оформил 34-летний Санти Касорла.
«Вильярреал» сравнял счет в концовке. Дубль оформил 34-летний Санти Касорла.
Чемпионат Испании возобновился перенесенным матчем 17-го тура. Перенесен он был
«Вильярреал» близок к вылету. Пока он балансирует на грани — клуб на 16-м месте, но имеет столько же очков (16), сколько и «Атлетик», опережая команду из Бильбао за счет дополнительных показателей. Однако с «Реалом» футболисты «желтой субмарины» сыграли хорошо. Начали так вообще прекрасно. На 3-й минуте Чуквезе ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Куртуа отбил мяч ногой. На 4-й нигериец протащил мяч, затем отпасовал на левый край штрафной, откуда Касорла нанес классный обводящий удар. 1:0.
Мадрид отыгрался уже через три минуты. Васкес технично навесил, Бензема замкнул головой.
На 20-й минуте «Реал» повел в счете: Кроос подал со штрафного, а защитники «Вильярреала» снова проиграли воздух — на этот раз отличился Варан.
«Вильярреал» владел территорией, старался играть комбинационно — матч вообще смотрелся живо. «Реал» же, кажется, даже и не думал о доминировании. То есть не было ощущения, что играют аутсайдер и клуб, считающийся грандом. Правда, до перерыва к еще одному голу были ближе гости, а не хозяева.
В перерыве Солари пришлось сделать вынужденную замену — в концовке первой 45-минутки травму получил Бэйл. Валлиец внезапно схватился за ногу и упал на газон. Вместо него вышел Иско.
В начале второго тайма чуть не забил Бензема — мяч после его удара с близкого расстояния прошел рядом со штангой.
Скоро шанс забить получил Марселу — он закрутил мяч в дальний угол, но удар был заблокирован. Стало казаться, что скорее «Реал» забьет третий, чем «Вильярреал» — второй. Но хозяева активизировались. Сказались замены — у «Вильярреала» были брошены в бой Бакка (вместо Морено) и Экамби (вместо Касереса). У «Реала» же на 20-летнего Вальверде был заменен лучший игрок мира-2018 Модрич.
Все кончилось голом на 82-й минуте. Форнальс принял мяч в штрафной, технично развернулся и аккуратно забросил во вратарскую, куда вбежал Касорла. Санти ударил головой и не промахнулся. Есть дубль ветерана! До матча с «Реалом» 34-летний полузащитник, двукратный чемпион Европы в этом чемпионате Испании еще не забивал.
«Реал» мог вырвать победу, но Асенхо парировал удар Иско с линии штрафной. В итоге — 2:2. Хороший результат для парней в желтом, плохой — для парней в белом. Но в любом случае это было интересно.
|Вильярреал
|
2:2
Первый тайм: 1:2
|Реал
|Луис Гарсиа Пласа
|Сантьяго Солари
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)