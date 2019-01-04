У «Реала» опять ничего хорошего. Мадрид пропустил два гола от ветерана

Источник: twitter.com/realmadrid

Чемпионат Испании возобновился перенесенным матчем 17-го тура. Перенесен он был из-за участия «Реала» в клубном чемпионате мира. Мадридский клуб его выиграл — в полуфинале был побежден японский «Касима Антлерс» (3:1), в финале — «Аль-Айн» из ОАЭ. Так что 2018-й «Реал» закончил успехом. Но, как показал матч с «Вильярреалом», какого-то мощного прорыва от команды Сантьяго Солари в ближайшее время ждать вряд ли стоит.

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Первый тайм

«Вильярреал» близок к вылету. Пока он балансирует на грани — клуб на 16-м месте, но имеет столько же очков (16), сколько и «Атлетик», опережая команду из Бильбао за счет дополнительных показателей. Однако с «Реалом» футболисты «желтой субмарины» сыграли хорошо. Начали так вообще прекрасно. На 3-й минуте Чуквезе ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Куртуа отбил мяч ногой. На 4-й нигериец протащил мяч, затем отпасовал на левый край штрафной, откуда Касорла нанес классный обводящий удар. 1:0.

Мадрид отыгрался уже через три минуты. Васкес технично навесил, Бензема замкнул головой.

На 20-й минуте «Реал» повел в счете: Кроос подал со штрафного, а защитники «Вильярреала» снова проиграли воздух — на этот раз отличился Варан.

«Вильярреал» владел территорией, старался играть комбинационно — матч вообще смотрелся живо. «Реал» же, кажется, даже и не думал о доминировании. То есть не было ощущения, что играют аутсайдер и клуб, считающийся грандом. Правда, до перерыва к еще одному голу были ближе гости, а не хозяева.

Второй тайм

В перерыве Солари пришлось сделать вынужденную замену — в концовке первой 45-минутки травму получил Бэйл. Валлиец внезапно схватился за ногу и упал на газон. Вместо него вышел Иско.

В начале второго тайма чуть не забил Бензема — мяч после его удара с близкого расстояния прошел рядом со штангой. Где-то через 10 минут Морено мог сравнять счет, но пробил в нижний угол немного неточно. Прошла минута, и Васкес отнял мяч у замешкавшегося в центре поля игрока «Вильярреала», прорвался вперед, продрался между двоих защитников, выскочил один на один… Если бы забил — это было бы очень красиво, но Асенхо отбил мяч.

Скоро шанс забить получил Марселу — он закрутил мяч в дальний угол, но удар был заблокирован. Стало казаться, что скорее «Реал» забьет третий, чем «Вильярреал» — второй. Но хозяева активизировались. Сказались замены — у «Вильярреала» были брошены в бой Бакка (вместо Морено) и Экамби (вместо Касереса). У «Реала» же на 20-летнего Вальверде был заменен лучший игрок мира-2018 Модрич.

Все кончилось голом на 82-й минуте. Форнальс принял мяч в штрафной, технично развернулся и аккуратно забросил во вратарскую, куда вбежал Касорла. Санти ударил головой и не промахнулся. Есть дубль ветерана! До матча с «Реалом» 34-летний полузащитник, двукратный чемпион Европы в этом чемпионате Испании еще не забивал.