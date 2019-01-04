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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сыграет на УТС в Турции с российским клубом

ФК «Кайрат» проведет товарищеский матч против клуба «Чайка» из села Песчанокопское, сообщает официальный сайт российского клуба.

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Источник: fckairat.com

Встреча состоится 30 января на учебно-тренировочном сборе, который алматинский клуб проведет в Турции.

Отметим, что «Кайрат» начнет подготовку к новому сезону в Алматы, где пробудет с 5 по 20 января. В декабре серебряного призера последних четырех розыгрышей КПЛ возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский.

А уже 22 января «Кайрат» отправится в Турцию, где пробудет до 3 февраля. Ранее стало известно, что команда также проведет товарищеский матч против словенского «Марибора».

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