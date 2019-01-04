«Кайрат» сыграет на УТС в Турции с российским клубом
ФК «Кайрат» проведет товарищеский матч против клуба «Чайка» из села Песчанокопское, сообщает официальный сайт российского клуба.
ФК «Кайрат» проведет товарищеский матч против клуба «Чайка» из села Песчанокопское, сообщает официальный сайт российского клуба.
Встреча состоится 30 января на
Отметим, что «Кайрат» начнет подготовку к новому сезону в Алматы, где пробудет с 5 по 20 января. В декабре серебряного призера последних четырех розыгрышей КПЛ возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский.
А уже 22 января «Кайрат» отправится в Турцию, где пробудет до 3 февраля. Ранее стало известно, что команда также проведет товарищеский матч против словенского «Марибора».