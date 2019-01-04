«Кайрат» сыграет на УТС в Турции с российским клубом

Источник: fckairat.com

Встреча состоится 30 января на учебно-тренировочном сборе, который алматинский клуб проведет в Турции.

Отметим, что «Кайрат» начнет подготовку к новому сезону в Алматы, где пробудет с 5 по 20 января. В декабре серебряного призера последних четырех розыгрышей КПЛ возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский.