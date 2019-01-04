«Астана» проведет матч с экс-соперником по Лиге чемпионов

Так, 27 января столичная команда встретится с 12-кратным чемпионом Дании, на данный момент лидирующем в чемпионате клубом «Копенгаген». Помимо чемпионств на счету «львов» из одноименного города три победы в Суперкубке и восемь — в Кубке страны, а также ежегодное участие в еврокубках. Так в сезоне 2018/19 команда сыграла в групповой стадии Лиги Европы с «Бордо», «Зенитом» и «Славией». А в прошлом сезоне вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

30 января «Астане» предстоит сразиться с действующим чемпионом Дании «Мидтьюлландом». С «волками» из Хернинга астанчане уже играли в этом евросезоне, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов представители Казахстана прошли датчан по сумме двух встреч. На счету «Мидтьюлланда» два титула чемпионов своей страны, причем на данный момент они пытаются защитить свой титул, отставая от «Копенгагена» на три очка после 20 туров.

Имя третьего соперника чемпиона Казахстана будет известно в ближайшее время.