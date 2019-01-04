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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» назвал состав на первые сборы в 2019 году

Серебряный призер КПЛ начнет сборы в Алматы.

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Источник: Vesti.kz

ФК «Кайрат» на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые примут участие в первых учебно-тренировочных сборах 2019-го года.

Всего на УТС приглашены 29 игроков.

  • Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов, Данил Устименко, Динмухаммед Жомарт;.
  • Защитники: Сергей Кейлер, Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип, Александр Соколенко, Сергей Политевич, Ермек Куантаев;.
  • Полузащитники: Нурлан Даиров, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен, Магомед Парагульгов, Ойбек Балтабаев, Рифат Нурмугамет, Рамазан Оразов, Максим Котов, Андрей Ульшин;.
  • Нападающие: Адеринсола Эсеола, Мартон Эппель, Вячеслав Швырев, Самат Сарсенов, Жандос Солтан, Марлен Айманов.

Напомним, что «Кайрат» начнет подготовку к новому сезону в Алматы, где пробудет с 5 по 20 января. В декабре серебряного призера последних четырех розыгрышей КПЛ возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский. А уже 22 января команда отправится в Турцию, где пробудет до 3 февраля.

«Кайрат» сыграет на УТС в Турции с российским клубом.

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