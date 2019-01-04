«Кайрат» назвал состав на первые сборы в 2019 году

ФК «Кайрат» на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые примут участие в первых учебно-тренировочных сборах 2019-го года.

Напомним, что «Кайрат» начнет подготовку к новому сезону в Алматы, где пробудет с 5 по 20 января. В декабре серебряного призера последних четырех розыгрышей КПЛ возглавил 30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский. А уже 22 января команда отправится в Турцию, где пробудет до 3 февраля.