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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Шестой клуб КПЛ продлил контракт с экс-игроком сборной Казахстана по футболу

«Жетысу» продлил до конца года трудовое соглашение с 26-летним казахстанским полузащитником Жакыпом Кожамберды, передает корреспондент Vesti.kz.

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В прошедшем сезоне он отыграл в 21 матче КПЛ, забив один гол и заработав пять предупреждений при одной красной карточке. Также на его счету один мяч в трех встречах за «Жетысу Б» из первой лиги.

Свою карьеру Кожамберды начинал в клубе первой лиги «Лашын» (2009−2011), а затем играл за «Тараз» (2012−2015), «Астану» (2015), «Окжетпес» (2016).

18 февраля 2015 года Кожамберды дебютировал в сборной Казахстана, выйдя на замену в товарищеском матче с Молдовой (1:1), а 31 марта отыграл последние 16 минут во встрече с Россией (0:0).

Отметим, что в сезоне 2018 года «Жетысу» занял шестое место, в зимнее межсезонье талдыкорганский клуб покинули семь игроков — Эдгар Малакян, Милан Бойович, Сервер Джепаров, Иван Садовничий, Лаша Касрадзе, Ермек Куантаев и Рифат Нурмугамет.

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