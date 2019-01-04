Шестой клуб КПЛ продлил контракт с экс-игроком сборной Казахстана по футболу

В прошедшем сезоне он отыграл в 21 матче КПЛ, забив один гол и заработав пять предупреждений при одной красной карточке. Также на его счету один мяч в трех встречах за «Жетысу Б» из первой лиги.

Свою карьеру Кожамберды начинал в клубе первой лиги «Лашын» (2009−2011), а затем играл за «Тараз» (2012−2015), «Астану» (2015), «Окжетпес» (2016).

18 февраля 2015 года Кожамберды дебютировал в сборной Казахстана, выйдя на замену в товарищеском матче с Молдовой (1:1), а 31 марта отыграл последние 16 минут во встрече с Россией (0:0).