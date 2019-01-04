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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник БАТЭ может перейти в тульский «Арсенал»

Защитник БАТЭ Максим Володько может оказаться в тульском «Арсенале», сообщает «Спорт 71». Игрок находится в статусе свободного агента и может играть на позиции центрального и левого защитника.

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Источник: AFP 2018

Ранее в СМИ сообщалось, что Володько может перейти в «Оренбург», однако отмечается, что этому транферу мешает неопределенность в кандидатурой главного тренера. Была появилась информация, что Владимира Федотова может сменить Массимо Каррера.

Володько выступает за БАТЭ с 2009 года. В 2014 году впервые дебютировал в сборной Беларуси, выйдя в стартовом составе товарищеской игры против сборной Мексики. Четыре раза включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси: в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

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