Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Леванте
Жирона
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Леганес
Футбол. Зарубежный
3.01
Манчестер Сити2
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
3.01
Вильярреал2
Реал2
Футбол. Зарубежный
5.01
Вальядолид
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
5.01
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» подписал вратаря сборной Казахстана из «Астаны» и легионера с опытом игры в группе ЛЧ

Вратарь сборной Александр Мокин и защитник сборной Латвии Каспарс Дубра стали игроками «Иртыша». Об этом объявил официальный сайт павлодарского клуба.

Наверх

Последней командой Мокина была «Астана», за которую он выступал с 2016 года. До этого в карьере уроженца Шымкента были «Шахтер», «Ордабасы», «Алма-Ата», «Астана» (бывший «Женис»), «Окжетпес», «Достык» и «Жигер».

37-летний Мокин шесть раз становился чемпионом Казахстана и четырежды выигрывал Кубок страны. С «Шахтером» он играл в группе Лиги Европы, а в 2017 году был основным вратарем «Астаны» в отборе Лиги чемпионов.

В 2005 году Мокин дебютировал за сборную Казахстана и провел в ней 13 матчей. В национальную команду он вызывался и в 2018 году, но не играл.

28-летний Дубра трижды становился чемпионом Латвии и дважды — Беларуси. Его последней командой был РФШ, а на родине он также выступал за «Вентспилс», «Олимп» и родной «Сконто». В 2012 году Дурба играл за польскую" Полонию" из Бытома, а с 2015 по 2017 год — за белорусский БАТЭ.

В 2014 году Дубру признали лучшим защитником Латвии, а в 2015-м он с БАТЭ играл в групповом раунде Лиги чемпионов против «Байера», «Барселоны» и «Ромы». С 2010 года защитник выступает за национальную сборную, за которую забил два гола в 28 матчах.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лучший бомбардир клуба первой лиги заинтересовал несколько команд КПЛ
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль»
Источник: «Ростов» арендовал у «Зенита» игрока до конца сезона
Комиссия МОК призывает принять незамедлительные меры к России
Овечкин в 14-й раз подряд забросил не менее 30 шайб в чемпионате
У «Реала» ничего хорошего: Мадрид пропустил два от ветерана
Выбран лучший нокаут 2018-го в MMA (видео)
Российский скелетонист завоевал золото на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь