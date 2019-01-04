«Иртыш» подписал вратаря сборной Казахстана из «Астаны» и легионера с опытом игры в группе ЛЧ

Последней командой Мокина была «Астана», за которую он выступал с 2016 года. До этого в карьере уроженца Шымкента были «Шахтер», «Ордабасы», «Алма-Ата», «Астана» (бывший «Женис»), «Окжетпес», «Достык» и «Жигер».

37-летний Мокин шесть раз становился чемпионом Казахстана и четырежды выигрывал Кубок страны. С «Шахтером» он играл в группе Лиги Европы, а в 2017 году был основным вратарем «Астаны» в отборе Лиги чемпионов.

В 2005 году Мокин дебютировал за сборную Казахстана и провел в ней 13 матчей. В национальную команду он вызывался и в 2018 году, но не играл.

28-летний Дубра трижды становился чемпионом Латвии и дважды — Беларуси. Его последней командой был РФШ, а на родине он также выступал за «Вентспилс», «Олимп» и родной «Сконто». В 2012 году Дурба играл за польскую" Полонию" из Бытома, а с 2015 по 2017 год — за белорусский БАТЭ.