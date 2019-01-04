Отец Фалькао получил сердечный приступ во время теннисного матча и скончался

У 61-летнего мужчины случился сердечный приступ. Гарсию срочно доставили в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь.

Гарсия был также футболистом, выступал на позиции защитника. Во время игровой карьеры он поиграл в нескольких южноамериканских клубах, а также имел в активе матчи за юниорскую сборную Колумбии. Гарсия был в составе сборной Колумбии на Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в Москве.