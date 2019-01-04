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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Отец Фалькао получил сердечный приступ во время теннисного матча и скончался

Радамель Гарсия, отец нападающего «Монако» и сборной Колумбии Радамеля Фалькао, скончался в Колумбии во время теннисного матча, сообщает Marca.

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Источник: AP 2018

У 61-летнего мужчины случился сердечный приступ. Гарсию срочно доставили в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь.

Гарсия был также футболистом, выступал на позиции защитника. Во время игровой карьеры он поиграл в нескольких южноамериканских клубах, а также имел в активе матчи за юниорскую сборную Колумбии. Гарсия был в составе сборной Колумбии на Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в Москве.

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