Лучший бомбардир клуба первой лиги заинтересовал несколько команд КПЛ
Полузащитник «Экибастуза» Аслан Еркен близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник «Экибастуза» Аслан Еркен близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
У 22-летнего игрока имеются несколько вариантов продолжения карьеры в
В минувшем сезоне первой лиги Еркен провел за «Экибастуз» 26 матчей, в которых забил 10 голов. Этот результат позволил молодому игроку стать лучшим бомбардиром середняка первенства.
До перехода в «Экибастуз» Еркен на протяжении трех сезонов играл за столичный «Байтерек». Вызывался в юношескую сборную Казахстана (до 19 лет).