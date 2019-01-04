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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир клуба первой лиги заинтересовал несколько команд КПЛ

Полузащитник «Экибастуза» Аслан Еркен близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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У 22-летнего игрока имеются несколько вариантов продолжения карьеры в премьер-лиге. Воспитанник столичной школы футбола может сыграть на обоих флангах в средней линии, а также в центре.

В минувшем сезоне первой лиги Еркен провел за «Экибастуз» 26 матчей, в которых забил 10 голов. Этот результат позволил молодому игроку стать лучшим бомбардиром середняка первенства.

До перехода в «Экибастуз» Еркен на протяжении трех сезонов играл за столичный «Байтерек». Вызывался в юношескую сборную Казахстана (до 19 лет).

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Лучший бомбардир клуба первой лиги заинтересовал несколько команд КПЛ
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