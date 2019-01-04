Лучший бомбардир клуба первой лиги заинтересовал несколько команд КПЛ

У 22-летнего игрока имеются несколько вариантов продолжения карьеры в премьер-лиге. Воспитанник столичной школы футбола может сыграть на обоих флангах в средней линии, а также в центре.

В минувшем сезоне первой лиги Еркен провел за «Экибастуз» 26 матчей, в которых забил 10 голов. Этот результат позволил молодому игроку стать лучшим бомбардиром середняка первенства.