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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» продал нападающего Соланке в «Борнмут»

Нападающий «Ливерпуля» Доменик Соланке продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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«Все в “Ливерпуле” благодарят Доменика за его вклад в клуб и желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

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21-летний английский форвард подписал с «Борнмутом» долгосрочное соглашение. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» получит за этот трансфер £ 19 млн (примерно € 21 млн).

Соланке в 2017 году покинул «Челси» и перешёл на правах свободного агента в «Ливерпуль». В этом сезоне чемпионата Англии он не принял участия ни в одном матче за мерсисайдцев. Ранее «Кристал Пэлас» объявлял о намерении приобрести Доменика.

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