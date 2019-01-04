«Ливерпуль» продал нападающего Соланке в «Борнмут»

«Все в “Ливерпуле” благодарят Доменика за его вклад в клуб и желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

21-летний английский форвард подписал с «Борнмутом» долгосрочное соглашение. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» получит за этот трансфер £ 19 млн (примерно € 21 млн).