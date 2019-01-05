Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:45
Уэска
Бетис
Футбол. Зарубежный
4.01
Леванте2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
4.01
Эспаньол1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
6.01
Эйбар
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
13:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» продлил контракт с сербским легионером

Сербский полузащитник Саша Марьянович продлил контракт с «Актобе», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Трудовое соглашение пролонгировано до 31 декабря 2019 года.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

31-летний хавбек прибыл в расположение «красно-белых» в прошлом году, проведя 23 матча в КПЛ (три гола) и одну игру в Кубке Казахстана. При этом в ходе сезона намеревался покинуть команду из-за финансовых проблем, но руководство клуба убедило игрока остаться.

Карьеру Марьянович начинал в сербском клубе «Чукарички» в 2008 году. В 2010-м перешел в «Ягодину», в общей сложности за четыре года провел 120 матчей в суперлиге Сербии.

В июне 2012-го подписал контракт с молдавским «Шерифом». В сезоне-2012/13 стал чемпионом и обладателем Суперкубка Молдавии в составе тираспольской команды.

Главные события 2018 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

В июне 2013 года покинул приднестровский клуб.

В дальнейшем выступал за сербские «Раднички» (2014−2016) и «Партизан» (2016−2017).

Напомним, что ранее «Актобе» продлил контракт с полузащитником сборной Армении Маркосом Пиззелли.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Сербский полузащитник объяснил свое решение продлить контракт с седьмой командой КПЛ
Придется бронзоветь. Сборная России уступила в полуфинале МЧМ
Марадона заявил, что его здоровью ничего не угрожает
Тренер Крючков будет готовить Шипулина к лыжным марафонам
Определился соперник россиян в матче за бронзу МЧМ
Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»
Капитан россиян извинился за поведение после 1/2 финала МЧМ
НХЛ включила вратаря молодежной сборной США в число звезд дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь