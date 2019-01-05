«Актобе» продлил контракт с сербским легионером

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31-летний хавбек прибыл в расположение «красно-белых» в прошлом году, проведя 23 матча в КПЛ (три гола) и одну игру в Кубке Казахстана. При этом в ходе сезона намеревался покинуть команду из-за финансовых проблем, но руководство клуба убедило игрока остаться.

Карьеру Марьянович начинал в сербском клубе «Чукарички» в 2008 году. В 2010-м перешел в «Ягодину», в общей сложности за четыре года провел 120 матчей в суперлиге Сербии.

В июне 2012-го подписал контракт с молдавским «Шерифом». В сезоне-2012/13 стал чемпионом и обладателем Суперкубка Молдавии в составе тираспольской команды.

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В июне 2013 года покинул приднестровский клуб.

В дальнейшем выступал за сербские «Раднички» (2014−2016) и «Партизан» (2016−2017).