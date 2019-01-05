Восьмая команда КПЛ назвала состав на первый сбор в Турции
Футболисты карагандинского «Шахтера» приступят к подготовке к новому сезону 9 января. Все четыре зимних сбора «горняков» пройдут в Турции. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты карагандинского «Шахтера» приступят к подготовке к новому сезону 9 января. Все четыре зимних сбора «горняков» пройдут в Турции. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
На первые
вратари: Шацкий (1989), Дуйсен (1994), Цуприков (1997), Сайлауов (2000);.
защитники: Ткачук (1991), Тарасов (1985), Алимбаев (1997), Габышев (1990), Шаихов (1994), Чичулин (1984), Кульбеков (1994), Шугаев (1998), Нурсеитов (2000);.
полузащитники: Шахметов (1989), Наджарян (1998), Нургалиев (1993), Дроппа (1989), Пайруз (1999), Туткышев (1999), Адилов (1997);.
нападающие: Омиртаев (1998), Бачек (2000).
Во время сборов к команде присоединятся и другие потенциальные новички.
Напомним, что по итогам сезона 2018 года «Шахтер» занял восьмое место в КПЛ.