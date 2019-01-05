Восьмая команда КПЛ назвала состав на первый сбор в Турции

Восьмая команда КПЛ назвала состав на первый сбор в Турции

Футболисты карагандинского «Шахтера» приступят к подготовке к новому сезону 9 января. Все четыре зимних сбора «горняков» пройдут в Турции. Об этом сообщает официальный сайт клуба.