Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:45
Уэска
Бетис
Футбол. Зарубежный
4.01
Леванте2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
4.01
Эспаньол1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
6.01
Эйбар
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
13:27 (мск), источник: Vesti.kz

Восьмая команда КПЛ назвала состав на первый сбор в Турции

Футболисты карагандинского «Шахтера» приступят к подготовке к новому сезону 9 января. Все четыре зимних сбора «горняков» пройдут в Турции. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

На первые учебно-тренировочные сборы вызваны следующие игроки:

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

вратари: Шацкий (1989), Дуйсен (1994), Цуприков (1997), Сайлауов (2000);.

защитники: Ткачук (1991), Тарасов (1985), Алимбаев (1997), Габышев (1990), Шаихов (1994), Чичулин (1984), Кульбеков (1994), Шугаев (1998), Нурсеитов (2000);.

полузащитники: Шахметов (1989), Наджарян (1998), Нургалиев (1993), Дроппа (1989), Пайруз (1999), Туткышев (1999), Адилов (1997);.

нападающие: Омиртаев (1998), Бачек (2000).

Во время сборов к команде присоединятся и другие потенциальные новички.

Напомним, что по итогам сезона 2018 года «Шахтер» занял восьмое место в КПЛ.

Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Капитан сборной России увидел заговор американцев в незасчитанном голе в полуфинале МЧМ
«Здесь все против русских»: молодежка уступила США в полуфинале
СМИ: Зидан сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Оторваться с Костнер: что Медведева забыла в Италии
«Пришло время наказать США»: финны хотят мести в финале
«Бавария» близка к покупке защитника за 35 миллионов
Капитан россиян извинился за поведение после 1/2 финала МЧМ
НХЛ включила вратаря молодежной сборной США в число звезд дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь