Марадона заявил, что его здоровью ничего не угрожает

Источник: AP 2018

Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке.

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Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был продолжить работу в клубе «Дорадос». Чемпиона мира по футболу госпитализировали, однако спустя три часа он был выписан.

«Я прибыл в больницу в 58 лет, а покидаю 50-летним, — сказал Марадона, комментируя состояние своего здоровья. — Ничего не произошло, мое здоровье в идеальном состоянии. Теперь я возвращаюсь в “Дорадос”».

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

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После этого Марадона перешел в итальянский «Наполи», где прошли лучшие годы его карьеры (1984−1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.