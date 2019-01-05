«Кайрат» определился с соперниками на сборах в Турции

Так, первая контрольная игра пройдет против российского клуба «Чайка» 30 января. 1 февраля состоится матч с боснийской командой «Вележ Мостар», 14-го числа — со словенским «Марибором», 16-го — с российским «Оренбургом», 18-го — с тульским «Арсеналом». Также 20 февраля запланирован еще один спарринг, о сопернике будет сообщено позже.