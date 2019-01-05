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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» определился с соперниками на сборах в Турции

«Кайрат» на своем официальном сайте опубликовал список соперников, с которыми встретится на учебно-тренировочных сборах в Анталье.

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Всего алматинский клуб планирует провести шесть товарищеских матчей.

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На данный момент известны пять спарринг-партнеров.

Так, первая контрольная игра пройдет против российского клуба «Чайка» 30 января. 1 февраля состоится матч с боснийской командой «Вележ Мостар», 14-го числа — со словенским «Марибором», 16-го — с российским «Оренбургом», 18-го — с тульским «Арсеналом». Также 20 февраля запланирован еще один спарринг, о сопернике будет сообщено позже.

Отметим, что «Кайрат» первый учебно-тренировочный сбор в Турции проведет с 22 января по 3 февраля. Второй начнется 6 февраля в южной столице, после чего 10-го числа алматинцы снова вылетят в Анталью на двухнедельный УТС.

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